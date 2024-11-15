TCMB'den Para Transferlerine Yeni Düzenleme: Ek Ücretler Kaldırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB'den Para Transferlerine Yeni Düzenleme: Ek Ücretler Kaldırıldı

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Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemesiyle birlikte artık saat 16.00 sonrası veya hafta sonu yapılan EFT ve FAST işlemlerinden ek ücret alınmayacak.

15.11.2024 19:31
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) para transferlerine ilişkin yeni bir karar geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan, "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"de yapılan değişiklikler resmen yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte mesai saatleri dışında ya da hafta sonu yapılan EFT ve FAST işlemlerine uygulanan ek ücretlerin kaldırılmasına karar verildi.

Böylelikle tüm para transfer işlemleri, hafta içi ya da hafta sonu fark etmeden, normal tarife üzerinden gerçekleştirilmiş olacak.

TCMB\'den Para Transferlerine Yeni Düzenleme: Ek Ücretler Kaldırıldı

Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB'den Para Transferlerine Yeni Düzenleme: Ek Ücretler Kaldırıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Çelikk:
    Ücret kalksa ne yazar 0 1 Yanıtla
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