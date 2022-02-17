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TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ocakta 109,7 milyar dolar oldu - Son Dakika

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ocakta 109,7 milyar dolar oldu

17.02.2022 14:53
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ocakta 109,7 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,3 azalarak 109,7 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,3 azalarak 109,7 milyar dolara geriledi.

TCMB tarafından, Ocak 2022 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 azalarak 109,7 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 2,4 azalışla 63,3 milyar dolara düşerken, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 0,3 artışla 38,6 milyar dolara çıktı.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) ocakta bir önceki aya göre yüzde 3 azalarak 27,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 21,7 milyar doları anapara, 5,6 milyar doları faizden oluştu.

Aynı dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 63 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 29,3 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,6 azalarak 54,7 milyar dolar oldu.?????????????

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dolar, Döviz, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ocakta 109,7 milyar dolar oldu - Son Dakika Ekonomi


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