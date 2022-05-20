Tcmb'nin Rezervleri 101 Milyar 941 Milyon Dolara Geriledi - Son Dakika
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Tcmb'nin Rezervleri 101 Milyar 941 Milyon Dolara Geriledi

20.05.2022 16:08
Tcmb'nin Rezervleri 101 Milyar 941 Milyon Dolara Geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 5 milyar 718 milyon dolar azalarak 107 milyar 659 milyon dolardan 101 milyar 941 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 5 milyar 718 milyon dolar azalarak 107 milyar 659 milyon dolardan 101 milyar 941 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı. Buna göre, 13 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 4 milyar 821 milyon dolar azalarak 61 milyar 198 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 6 Mayıs'ta 66 milyar 19 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ 40 MİLYAR 743 MİLYON DOLARA GERİLEDİ

Aynı dönemde altın rezervleri, 898 milyon dolar azalarak 41 milyar 641 milyon dolardan 40 milyar 743 milyon dolara geriledi.

Böylece, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta 5 milyar 718 milyon dolar azalarak 107 milyar 659 milyon dolardan 101 milyar 941 milyon dolara indi.

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Merkez Bankası rezervleri bir haftada 5.7 milyar dolar azalarak 101 milyar 941 milyon dolara geriledi Merkez Bankası rezervleri bir haftada 5.7 milyar dolar azalarak 101 milyar 941 milyon dolara geriledi TCMB'nin resmi rezerv varlıkları nisanda 106,9 milyar dolar oldu TCMB'nin resmi rezerv varlıkları nisanda 106,9 milyar dolar oldu Özel Sektörün Yurt Dışına Olan Borcu 167,3 Milyar Dolar Özel Sektörün Yurt Dışına Olan Borcu 167,3 Milyar Dolar
Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, dolar, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tcmb'nin Rezervleri 101 Milyar 941 Milyon Dolara Geriledi - Son Dakika


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