Tcmb: Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 57,92'ye Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Tcmb: Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 57,92'ye Yükseldi

23.05.2022 11:34
Tcmb: Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 57,92'ye Yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) mayıs ayı ilişkin ‘Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarına göre; yıl sonu enflasyon beklentisi, son bir ayda 11,5 puanlık bir artışla yüzde 57,92'ye yükseldi. Piyasa katılımcılarının yıl sonu dolar beklentisi ise 17,57 liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mayıs ayı ilişkin 'Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarına göre; yıl sonu enflasyon beklentisi, son bir ayda 11,5 puanlık bir artışla yüzde 57,92'ye yükseldi. Piyasa katılımcılarının yıl sonu dolar beklentisi ise 17,57 liraya çıktı.

TCMB, mayıs ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Buna göre; yıl sonu enflasyon beklentisi 57,92'e yükseldi. Enflasyon beklentisi, bir önceki dönemde 46,44 seviyesindeydi. Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 33,28 oldu. 24 ay sonra enflasyon beklentisi de 19,54 olarak gerçekleşti.

TCMB verilerine göre; piyasa katılımcılarının yıl sonu dolar beklentisi 17,57 liraya çıktı. Yıl sonu dolar beklentisi, bir önceki anket döneminde ise 16,85 lira seviyesindeydi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi de 18,47 TL oldu.

KATILIMCILMARIN CARİ FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 14

Piyasa katılımcılarının BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2022 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 4,0 oldu.

YORUMLAR
500
TCMB'nin mayıs ayı 'Piyasa Katılımcıları Anketi' yayımlandı TCMB'nin mayıs ayı 'Piyasa Katılımcıları Anketi' yayımlandı İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Mayıs ayında arttı İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Mayıs ayında arttı TCMB'nin resmi rezerv varlıkları nisanda 106,9 milyar dolar oldu TCMB'nin resmi rezerv varlıkları nisanda 106,9 milyar dolar oldu
Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Enflasyon, dolar, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tcmb: Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 57,92'ye Yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
11:27 Kripto para piyasasının toplam değeri 1,2 trilyon dolar seviyelerine geriledi
11:27 Kendisine çarpan aracı cipiyle takip etti: Çıkmaz sokakta yakaladı
11:25 TTB'nin "niteliksiz doktor" uyarısına son örnek: Doktor doğumda bebeğin köprücük kemiğini kırdı
11:20 PKK'lı terörist Mehmet Erdoğan etkisiz hale getirildi
11:19 Spiker Gülbin Tosun ile acılı anne arasında "köpek" tartışması
11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, performans sergileyen sanatçılara takıldı: Sıkıysa Müslüm Baba söyleyin
11:16 Ali Babacan: Uluslararası yatırımcılar, mevcut yönetim artık bitiyor bunu görüyorlar! Bize yeni hükümeti soruyorlar
10:01 Kira artışlarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor! Hükümet harekete geçti
10:33 Teşkilat dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yıldırım, Şirket'in elinden kurtulabildi mi?
10:25 Düğün yapan Demet Evgar, bekar kadınlara çiçek atmak yerine mesir macunu dağıttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 11:47:09. #1.12#
SON DAKİKA: Tcmb: Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 57,92'ye Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement