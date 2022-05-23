Tcmb: Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 57,92'ye Yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mayıs ayı ilişkin 'Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarına göre; yıl sonu enflasyon beklentisi, son bir ayda 11,5 puanlık bir artışla yüzde 57,92'ye yükseldi. Piyasa katılımcılarının yıl sonu dolar beklentisi ise 17,57 liraya çıktı.

TCMB, mayıs ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Buna göre; yıl sonu enflasyon beklentisi 57,92'e yükseldi. Enflasyon beklentisi, bir önceki dönemde 46,44 seviyesindeydi. Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 33,28 oldu. 24 ay sonra enflasyon beklentisi de 19,54 olarak gerçekleşti.

TCMB verilerine göre; piyasa katılımcılarının yıl sonu dolar beklentisi 17,57 liraya çıktı. Yıl sonu dolar beklentisi, bir önceki anket döneminde ise 16,85 lira seviyesindeydi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi de 18,47 TL oldu.

KATILIMCILMARIN CARİ FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 14

Piyasa katılımcılarının BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2022 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 4,0 oldu.