TEB'den doktorlara Tıp Bayramı'na özel fırsatlar - Son Dakika
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TEB'den doktorlara Tıp Bayramı'na özel fırsatlar

14.03.2022 12:51
TEB'den doktorlara Tıp Bayramı'na özel fırsatlar

TEB, tüm doktorlara ve tıp öğrencilerine 14 Mart Tıp Bayramı'na özel olarak, mart ayı boyunca 3 ay ötelemeli yüzde 2,07'den başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi kullanma imkanı sunuyor.

TEB, tüm doktorlara ve tıp öğrencilerine 14 Mart Tıp Bayramı'na özel olarak, mart ayı boyunca 3 ay ötelemeli yüzde 2,07'den başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi kullanma imkanı sunuyor.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, farklı meslek gruplarındaki müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine özel ürün ve hizmetler sunan Türk Ekonomi Bankası (TEB), tüm doktor ve doktor adaylarına 14 Mart Tıp Bayramı'na özel, ay boyunca kullanabilecekleri fırsatlar hazırladı. Buna göre meslek grubu doktor olan müşteriler, TEB'den 3 ay ötelemeli, yüzde 2,07'den başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Bunun yanı sıra TEB, TL ve döviz birikimleri için günlük vadeli mevduat hesabı olarak çalışan, aynı zamanda hesaptan para çekme/para yatırma imkanı veren Marifetli Hesap ile avantajlı faiz oranları sunuyor.

Ayrıca TEB, Tıp Bayramı özelinde doktorlara, yüzde 0,99'dan başlayan komisyon ayrıcalığı ile POS fiyatlaması imkanı da sağlıyor.

TEB'in doktorlara sunduğu bir diğer hizmet ise Yıldız Bankacılık avantajları. Bankanın üst gelir segmenti olan Yıldız Bankacılık'tan doktorlar minimum 75 bin TL varlık ile yararlanabiliyor. TEB'in mobil uygulaması CEPTETEB üzerinden ulaşılan 'Yıldız Ayrıcalıklar' ile Yıldız Bankacılık müşterisi olan doktorlar, restorandan kuru temizlemeye, market alışverişinden araba yıkamaya kadar 300'ü aşkın işletmede 11 farklı kategoride indirim ve avantajlar elde ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, TEB olarak her meslek grubundan müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine göre ürün ve hizmet geliştirdiklerini belirterek, "Öncelikle başta doktorlarımız ve doktor adaylarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarım. Doktorlara öğrencilik yıllarından başlayarak profesyonel hayatları boyunca destek olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda tıp fakültesinde okuyan geleceğin doktorlarına da Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) hazırlık sürecinde harcamalarını karşılamaları için 3 ay ötelemeli ihtiyaç kredisi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.???????

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Türk Ekonomi Bankası, Tıp Bayramı, 14 Mart, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TEB'den doktorlara Tıp Bayramı'na özel fırsatlar - Son Dakika


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