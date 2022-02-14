TEB, Global Finance tarafından "Türkiye'nin En İyi Hazine ve Nakit Yönetimi Bankası" seçildi

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Global Finance tarafından gerçekleştirilen "Dünyanın En İyi Hazine ve Nakit Yönetimi Bankaları" değerlendirmesinde " Türkiye'nin En İyi Hazine ve Nakit Yönetimi Bankası" seçildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, müşterilerine sunduğu yenilikçi ürün ve hizmetlerin yanı sıra başarılı uygulamalarıyla uluslararası alanda çeşitli organizasyonlar tarafından çok sayıda ödüle layık görülen TEB, 2022 yılına ödülle başladı.

Finans dünyasının yakından takip ettiği saygın yayın kuruluşlarından Global Finance dergisinin 2022 yılı için gerçekleştirdiği "Dünyanın En İyi Hazine ve Nakit Yönetimi Bankaları" değerlendirmesinde TEB, "Türkiye'nin En İyi Hazine ve Nakit Yönetimi Bankası" oldu.

"Nakit yönetiminde küresel ölçekte çözümler sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yenidoğan, "Nakit yönetimi, önemini erken fark ettiğimiz ve 1997 yılından beri yatırım yaptığımız bir alan. Nakit yönetimi alanında yaptığımız çalışmalarla kurumsal, KOBİ ve işletme müşterilerimize her türlü ödeme ve tahsilat ürünümüzle destek veriyor, müşterilerimize ihtiyaçlarına göre özelleştirdiğimiz çözümler sunuyoruz. Özellikle birden fazla ülkede faaliyet gösteren şirketlerimize veya global şirketlerin Türkiye'de faaliyet gösteren iştiraklerine yönelik olarak da BNP Paribas ile iş birliği halinde küresel ölçekte çözümler sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinin müşterilerin dijital çözümlere olan ihtiyaçlarını artırdığını belirten Yenidoğan, pek çok yeni dijital hizmet hayata geçirdiklerini bildirdi.

Yenidoğan, şunları kaydetti:

"Kurumsal ve KOBİ müşterilerimizin kredi kartı, nakit, çek, senet gibi tüm tahsilat yöntemleri ile tahsilatlarını gerçekleştirmelerine, anlık olarak raporlamalarına ve nakit akışlarını tahmin etmelerine olanak sağlayan yenilikçi ürünümüz TEB Mobil Tahsilat Platformu'nu bu süreçte hayata geçirdik. Doğrudan Borçlandırma ve Tedarikçi Finansmanı sistemleri de müşterilerimizin en çok ihtiyaç duyduğu çözümler arasında yer alıyor. Bu kapsamda mevcut ürünlerimize ek olarak, Tedarikçi Finansmanı çözümlerimiz arasına fintek platformlarına entegrasyon olanağını ekledik. Açık bankacılık uygulamalarının ve finansal teknoloji şirketleriyle yapılacak iş birliklerinin önümüzdeki dönemde daha da önem kazanacağına inanıyor ve bu konuda da yatırımlarımızı sürdürüyoruz."

2021 yılında uluslararası transferler için güvenli bir platform sunan SWIFT ile iş birliği halinde iki yeni hizmeti devreye aldıklarını bildiren Yenidoğan, "Bunlardan birincisi, kurumsal müşterilerimize yönelik olarak sunduğumuz SWIFT SCORE (The Standardised Corporate Environment)? sistemi. Sistem üyesi TEB müşterileri, TL ve yabancı para ödeme emirlerini kendilerine ait SWIFT adreslerinden MT101 veya FileAct formatında bankamıza iletebiliyorlar. Diğeri ise SWIFT gpi yabancı para ödeme takip sistemi. Bu sistem ile müşterilerimiz, yabancı para ödemelerini alıcıya ulaşana kadar anlık olarak takip edebiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Yenidoğan, daha önce TEB Internet Bankacılığı aracılığıyla müşterilere SWIFT gpi ödeme takip bilgilerini izletmeye başladıklarını, bu yıl yaptıkları geliştirmeyle müşterilerinin artık CEPTETEB İŞTE mobil bankacılık uygulaması üzerinden de SWIFT ödemeleriyle ilgili mesajları görüntüleyip hızlıca paylaşabildiğini ve SWIFT gpi takip sistemi verilerini görüntüleyebildiğini bildirdi.