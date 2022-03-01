TEB ihracatçı müşterilerine, online İBKB düzenleme kolaylığı sunuyor - Son Dakika
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TEB ihracatçı müşterilerine, online İBKB düzenleme kolaylığı sunuyor

01.03.2022 10:27
TEB ihracatçı müşterilerine, online İBKB düzenleme kolaylığı sunuyor

Türk Ekonomi Bankası (TEB), dış ticaret yapan müşterilerine ihracat işlemlerinde, hız ve kolaylık sağlayan İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) düzenleme hizmetini ihracat genelgesi değişikliğine uyarlayarak hizmete sunuyor.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), dış ticaret yapan müşterilerine ihracat işlemlerinde, hız ve kolaylık sağlayan İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) düzenleme hizmetini ihracat genelgesi değişikliğine uyarlayarak hizmete sunuyor.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, banka, ihracat genelgesi değişikliğine uygun olarak, İBKB düzenleme hizmetini hayata geçirdi.

İhracatçı müşteriler bu hizmet ile anlık TCMB kurunu görerek, bedelin yüzde 25'ini otomatik döviz satışı yaparak İBKB düzenleyip, ayrıca düzenledikleri İBKB'leri ve uygulanan kur bilgilerini geriye dönük takip edebiliyorlar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yenidoğan, şunları kaydetti:

"Küresel ticaret çözümlerimizle, müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinde, şube temasını azaltarak hız ve kolaylık sağlayan servislerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu amaçla, internet şubemizden sunduğumuz online İBKB düzenleme servisimiz ile ihracatçı müşterilerimiz, şubelere yazılı talimat göndermeden, Bankanın işlem havuzunda sıra beklemeden, işlem anında geçerli TCMB kurunu izleyebilir ve buna göre belge düzenleyebilirler."

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Türk Ekonomi Bankası, İhracat, Banka, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TEB ihracatçı müşterilerine, online İBKB düzenleme kolaylığı sunuyor - Son Dakika


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