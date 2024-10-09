Türk Lirası'ndaki değer kaybının özeti! Tek banknot karşılığında 4 deste para aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Lirası'ndaki değer kaybının özeti! Tek banknot karşılığında 4 deste para aldı

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Kuyumcuya giderek 1000 İsviçre Frangı bozduran vatandaş, karşılığında 40 bin lira değerinde 4 deste para aldı.

09.10.2024 09:59  Güncelleme: 10:15
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Tek banknot halindeki 1000 İsviçre frangıyla kuyumcuya giden bir vatandaş, yapılan hesaplamalar sonucunda 40 bin TL değerinde 4 deste para aldı. O anları kayda alan vatandaşın çektiği görüntü kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Görüntüyü izleyenler "Türk Lirası'ndaki değer kaybının özeti gibi" yorumunu yapamadan edemedi.

Türk Lirası\'ndaki değer kaybının özeti! Tek banknot karşılığında 4 deste para aldı

Ekonomi, İsviçre, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Lirası'ndaki değer kaybının özeti! Tek banknot karşılığında 4 deste para aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Sunullah Ayhan:
    Orda destelerde 40 değil 80 bin lira var. Algı böyle bir şey. 4 0 Yanıtla
  • Ethem Acar:
    Ekonomimiz çok iyi 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Türk Lirası'ndaki değer kaybının özeti! Tek banknot karşılığında 4 deste para aldı - Son Dakika
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