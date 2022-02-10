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Tekirdağ'daki Avrupa Serbest Bölgesi'nden 80 ülkeye ürün satışı - Son Dakika

Tekirdağ'daki Avrupa Serbest Bölgesi'nden 80 ülkeye ürün satışı

10.02.2022 15:17
Tekirdağ'daki Avrupa Serbest Bölgesi'nden 80 ülkeye ürün satışı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren Avrupa Serbest Bölgesi'nden (ASB) 80 ülkeye ürün satışı yapıldığı bildirildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren Avrupa Serbest Bölgesi'nden (ASB) 80 ülkeye ürün satışı yapıldığı bildirildi.

Velimeşe Mahallesi'nde faaliyet gösteren Avrupa Serbest Bölgesi'ndeki yerli ve yabancı sermayeli firmaların ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

Avrupa Serbest Bölgesi Müdürü Eyüp Daşkın, AA muhabirine, Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki serbest bölgelerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Avrupa Serbest Bölgesi'ndeki ticaretin 1999 yılında başladığını ifade eden Daşkın, "2021 yılına kadar ticaret hacmimizi artırarak sürekli devam ettirdik. 2021 yılı sonu itibarıyla Türkiye'deki serbest bölgeler içerisinde ticaret hacmi açısından Ege Serbest Bölgesi'nden sonra ikinci sırayı yakaladık. Bu ikinciliğimiz sürdürülebilir bir ikincilik. Bundan sonra da ticaret hacmimizdeki artış devam edecek." dedi.

"80 ülkeye satış yapıyoruz"

Bölgelerinde ticarete ve üretime yansıyan yüzde 85 doluluğun olduğunu anlatan Daşkın, şöyle devam etti:

"Bölgemizde kimya, otomotiv yan sanayi sektörü ve özellikle de gıda ile direkt temas eden paketlemede kullanılan ambalaj sanayisinde bir yoğunluğumuz var. Bölgemizdeki firmalarımız kendi kapasitelerini sürekli artırmaya gittiler ve büyüyerek artırdılar. Serbest bölgelerin asıl amaçlarından biri de istihdam yaratmak olduğu gibi, yabancı sermayeyi de bölgeye getirip yabancı yatırımcıyı teşvik etmektir. Bu bakımdan bizim bölgemiz, bölgeden yurt dışına satış oranının da yüksek olduğu bir yer. Zaten istenen odur ki serbest bölgede firmalar üretim yapsın, yaptıkları üretimi de ağırlıklı olarak yurt dışına satsınlar. Bizim bölgemizde de Avrupa Birliği başta olmak üzere yaklaşık 80 ülkeye satışımız mevcut."

6 binin üzerindeki istihdamı 8 bine çıkaracağız

Avrupa Serbest Bölge Kurucu İşletici Genel Müdürü Tarkan Değirmenci ise bölgelerinde 150'nin üzerinde firmanın üretim yaptığını ifade etti.

Değirmenci, "İstihdam sayımız 6 binin üzerinde, kısa vadede bu istihdam rakamını 8 bine ulaştırmayı hedefliyoruz. Bölgemizde yüzde 70 yabancı sermayeli firmamız ve bunun yanında yüzde 30 da yabancı-yerli ortaklık sermayeli firmamız mevcut." diye konuştu.

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Ege Serbest Bölgesi, Tekirdağ, İstihdam, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'daki Avrupa Serbest Bölgesi'nden 80 ülkeye ürün satışı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tekirdağ'daki Avrupa Serbest Bölgesi'nden 80 ülkeye ürün satışı - Son Dakika
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