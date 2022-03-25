Tekirdağ'daki firmadan 40 ülkeye pet ambalaj ihracatı - Son Dakika
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Tekirdağ'daki firmadan 40 ülkeye pet ambalaj ihracatı

25.03.2022 11:15
Tekirdağ'daki firmadan 40 ülkeye pet ambalaj ihracatı

Tekirdağ'da pet ambalaj üreten bir firma, 40 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Tekirdağ'da pet ambalaj üreten bir firma, 40 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Kapaklı ilçesinde 5 bin metrekarelik alanda kurulu, 150 kişinin istihdam edildiği Armasan Plastik, gıda, kozmetik, otomotiv, züccaciye, medikal, kırtasiye gibi birçok sektör için koruma kapları, çikolata konulan kaplar ve kişisel bakım ürünlerinin kapları gibi ürünler imal ediyor.

Çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra elde edilen pet ambalaj ürünleri, iç pazarın dışında 40 ülkeye ihraç ediliyor.

Firmanın genel müdürü Mustafa Mahmutoğlu, AA muhabirine, yaptıkları ihracatla ülke ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi.

Pet ambalaj üzerine entegre bir tesise sahip olduklarını belirten Mahmutoğlu, "Ham maddeyi granül olarak alıp levha haline getiriyoruz, daha sonra termoform makinelerinde şekilleme yapıyoruz ya da matbaa bölümümüzde kutu haline getiriyoruz." dedi.

"İhracatımızı yüzde 15 artırmayı hedefliyoruz"

Mahmutoğlu, ürünlerinin yüzde 45'ini ihraç ettiklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Ağırlıklı olarak Batı Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz. 40 ülkeye ihracatımız var. Nijerya, Ukrayna, İsrail, ABD, Kanada gibi ülkelere de ihracatımız mevcut. Geçen yıl 7,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl bu rakamı yüzde 15 artırmayı hedefledik. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Aynı zamanda tesisimizi büyütme çalışmalarımız da devam ediyor. 9 bin metrekarelik bir alan daha ekleme yapıyoruz."

Mahmutoğlu, pet ambalaj sektörünü bir adım ileri taşıyacak hamleler ile öncü firma olmak istediklerini dile getirdi.

Ürün çeşitlerinin çok fazla olduğunu anlatan Mahmutoğlu, şunları kaydetti:

"Her firmaya farklı farklı ürünler yapıyoruz. Aynı zamanda yarı levha olarak satış gerçekleştiriyoruz. Genelde müşterinin isteği üzerine üretim yapıyoruz. Her müşterinin özel kalıpları mevcut, onlara göre üretim sağlıyoruz. Eğer müşteri siparişinde net değilse kendi tasarımlarımızı yapıp fikir verip birlikte geliştirme de yapıyoruz. ABD'ye ihracatı artırmayı planlıyoruz, bunun haricinde giremediğimiz Polonya, Letonya gibi pazarlar üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca şirket olarak Çin'e ihracat yapmak için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Her yıl istihdam sayımızı da artırıyoruz."

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Togo Cumhuriyeti, Tekirdağ, İstihdam, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'daki firmadan 40 ülkeye pet ambalaj ihracatı - Son Dakika


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