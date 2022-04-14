Teklif Meclis'e sunuldu! AK Parti'den kalan borçlar nedeniyle İBB ve ABB'ye haciz gelebilir - Son Dakika
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Teklif Meclis'e sunuldu! AK Parti'den kalan borçlar nedeniyle İBB ve ABB'ye haciz gelebilir

14.04.2022 10:14

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu yasa teklifiyle İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine önceki dönemden kalan metro borçları için haciz gelmesinin önü açılıyor. Teklifin yasalaşmasıyla her iki belediye AK Parti döneminden kalan borçların 25 gün içinde ödenmemesi halinde icraya verilebilecek.

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu torba yasa teklifi, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerini zora sokacak. Çünkü teklifin yasalaşmasıyla belediyelere önceki dönem metro borçları için haciz yolu açılacak. Sözcü'de yer alan habere göre, teklifte yer alan eski döneme ait borçların tahsilatını hızlandıran madde ile eski yönetimden kalan borçların 25 gün içinde ödenmesi istenecek ve ödeme yapmayana haciz gelecek.

'AZAMİ YÜZDE 5' MADDESİ

İstanbul ve Ankara belediyelerinin 2019 seçimlerinin ardından CHP'ye geçmesiyle, metro işletmeleri için Maliye'ye ödenen tutarlar artırılmış, metro bilet gelirlerinin yüzde 15'iyle sınırlı tutulan taksitler, genel bütçe gelirlerinden Cumhurbaşkanı'nın belirleyeceği oranlara yükseltilmişti. Cumhurbaşkanı bu oranı bugüne kadar genel bütçe vergi gelirlerinin yüzde 5'i oranında uyguladı. Ancak Anayasa Mahkemesi, oran belirleme yetkisinin Cumhurbaşkanı'na verilmesini Anayasa'ya aykırı görüp iptal etti. AK Partili milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda belirsizliği ortadan kaldırıp kesinti oranını 'azami yüzde 5' şeklinde değiştiren maddenin de olduğu yasa teklifini TBMM'ye sundu.

ÖDEMEYİ YAPMAYANA HACİZ

Aynı yasa teklifine, 2019'dan önce Ulaştırma Bakanlığı'ndan devredilen ancak AK Partili belediyelerin ödemediği birikmiş metro borçlarının tahsilatını hızlandıran bir madde de konuldu. Bu maddeye göre, başta İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri olmak üzere metro devri yapılan tüm belediyelerden en geç 25 gün içinde AK Parti döneminden kalan tüm metro borçlarını ödemeleri istenecek. Ödemeyi yapamayan belediyelere haciz işlemi başlatılacak.

ŞİRKETLERİN MEVDUATINA GÜVENCE

Yasa teklifiyle şirketlerin bankalardaki paraları da sigorta güvencesine alınacak. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) adına işlem yapan kamu personeline yeni zırhların da getirildiği teklif, TMSF bünyesinde yeni daire başkanlıkları ve müdürlüklerin kurulmasının önünü açıyor. Ayrıca Türkiye Varlık Fonu'nun kuracağı yeni şirketlere mevzuat muafiyetleri de sağlanıyor.

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Son Dakika Ekonomi Teklif Meclis'e sunuldu! AK Parti'den kalan borçlar nedeniyle İBB ve ABB'ye haciz gelebilir - Son Dakika


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