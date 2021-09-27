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TEKNOFEST 2022 Samsun'da düzenlenecek - Son Dakika

TEKNOFEST 2022 Samsun'da düzenlenecek

27.09.2021 07:29

Türkiye'nin ilk ve tek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST gelecek yıl Milli Mücadele şehri Samsun'da düzenlenecek. Haberi Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar duyururken, dünyanın en büyük teknoloji festivalinin şehirlerinde yapılacağını duyan Samsun halkı havalara uçtu.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk ve tek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in gelecek yıl Samsun'da düzenleneceğini açıkladı.

Bayraktar açıklamasında, ''TEKNOFEST 2021 tüm çoşkusu, heyecanı ve yeşerttiği umutlarla rüzgar gibi geçti! Seneye milli mücadele ateşini yakan şehrimiz Samsun'da TEKNOFEST Karadeniz'de buluşmak üzere...'' ifadelerini kullandı.

SELÇUK BAYRAKTAR DA AÇIKLADI

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2022'yi Samsun'da düzenleyeceklerini belirterek, "TEKNOFEST Karadeniz 2022'de Samsun merkezli olarak Karadeniz'in yeşil ve mavinin her tonuna sahip muhteşem güzelliklere haiz şehirlerimizde gerçekleştirilecek." dedi.

TEKNOFEST 2022 Samsun'da düzenlenecek

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI: ŞEHRİMİZ İÇİN BÜYÜK MÜJDE

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şehrimiz için büyük müjde. Valiliğimiz, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan, milletvekillerimiz, üniversitelerimizle hep birlikte inşallah örnek bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Herkesi TEKNOFEST ışığının heyecanına ortak olmaya çağırıyoruz" dedi.

Toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmemiz konusunda farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği festival kapsamında yarışmalar, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen bilimsel etkinlikler ve söyleşiler gibi birçok faaliyet gerçekleştirilecek. İlki 2018 yılında İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST' i her yıl yüz binlerce kişi ziyaret ediyor. 2019 yılındaki yarışmalara 81 il ve 122 ülkeden 1 milyon 720 bin ziyaretçi katılarak hem kendi hem de Dünya rekorunu kırmıştı. TEKNOFEST geçen yıl ilk kez İstanbul dışında Gaziantep' de düzenlenmişti. Bu yıl İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılan festivale de yine yüz binlerce kişi katıldı.

TEKNOFEST 2022 Samsun'da düzenlenecek

DÜNYANIN EN BÜYÜK TEKNOLOJİ FESTİVALİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ( T3 ) yürütücülüğünde; milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Dünya'nın en büyük teknoloji festivalinin 5'ncisinin 2022 yılında Samsun'da yapılacağının açıklanmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir bir açıklama yaptı.

Onlarca şehir, onlarca ülke, binlerce yarışmacı, yüz binlerce ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST' in, 2022'de Geleceğin Şehri Samsun'da düzenlenecek olmasından dolayı büyük bir heyecan ve gurur duyduklarını dile getiren Başkan Demir şu ifadeleri kullandı:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar'a, paydaşlarına teşekkür ediyoruz. Cumhuriyetimizin 99. Yılında kurtuluş meşalesinin yakıldığı milli mücadele şehri Samsun'da böylesi dünya çapında bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Samsun lojistiğiyle, coğrafyasıyla tarihi geçmişiyle bu organizasyona hazır. Bugünden tezi yok, 2022'de yapılacak TEKNOFEST hazırlıklarına başlayacağız. Bilgi ve teknoloji çağındayız. Gençlerimizi geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST için valiliğimiz, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan, milletvekillerimiz, Ondokuzmayıs ve Samsun Üniversitemiz, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK'larımızla hep birlikte inşallah örnek bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Şehrimizin hem yurtiçi hem de yurtdışı tanıtımındaki bu önemli fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğiz."

SAMSUN HALKI SEVİNCE BOĞULDU

İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST 2021'in kapanış gününde organizasyonun 2022'de Samsun'da düzenleneceğinin açıklanması kentte sevinçle karşılandı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından, "Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 2022 yılında Milli Mücadele'nin ilk adım şehri Samsun'umuzun ev sahipliğinde düzenlenecek." paylaşımını yaptı. Vali Dağlı, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin en güzel yansımalarından TEKNOFEST 2022'nin Samsun'da düzenlenmesi kararını alan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti'ne, Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

TEKNOFEST 2022 Samsun'da düzenlenecek

Selçuk Bayraktar, Teknofest, Samsun, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TEKNOFEST 2022 Samsun'da düzenlenecek - Son Dakika Ekonomi


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