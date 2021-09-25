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TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince havalara uçtu - Son Dakika

TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince havalara uçtu

25.09.2021 11:49
TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince havalara uçtu, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST'e katılan Nobel Ödüllü Aziz Sancar'la bir anısını paylaştı. Sancar'ın TEKNOFEST montu giydiğini ancak "Herkesin kolunda Türk bayrağı var, bende yok" diyerek üzüldüğünü anlatan Kacır, montun diğer kolundaki bayrağı gösterdiklerine Sancar'ın yaşadığı mutluluğu anlattı.

NOBEL ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, TEKNOFEST'te Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin mezuniyet törenine katıldı. Tören öncesi basın mensuplarının sorularının yanıtlayan Prof. Dr. Sancar, "Ben buraya Türk dünyasına bilimi ve teknolojiyi teşvik etmek için geldim. Burada gördüklerim gerçekten beni gururlandırdı. Bana cesaret verdi. Geleceğimiz için umudum çok büyük. Bunu gerçekleştiren herkese ve gençlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

SELÇUK BAYRAKTAR ELİNİ ÖPTÜ

Sancar konuşmasının elini öpen TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a sarıldı. Bu görüntü sonrası alandakiler görüntüye alkışlarla destek verdi.

TÜRK BAYRAĞINI GÖREMEYİNCE ÜZÜLMÜŞ

TEKNOFEST devam ederken Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Aziz Sancar'la yaşadıkları bir anı sosyal medya hesabından paylaştı. "TEKNOFEST montu giymek ister misiniz?" sorusuna "Elbette" cevabı aldıklarını söyleyen Bakan Yardımcısı o anları şöyle anlattı: "Ama giyince canı sıkıldı. 'Herkesin kolunda Türk bayrağı var, bende yok.' dedi. Bayrağın diğer kolda olduğunu gösterdiğimizde çok mutlu oldu. Gülümsedi, 'Şimdi tamam' dedi."

Selçuk Bayraktar, Aziz Sancar, Teknofest, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince havalara uçtu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince havalara uçtu - Son Dakika
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