Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor! İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor! İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu

Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor! İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu

Günden güne artan ekonomik krizler dev şirketleri de derinden etkiliyor. İflasın eşiğine gelen ve konkordato ilan eden şirketler günden güne artarken iki tekstil şirketi daha iflas bildiriminde bulundu.

14.06.2024 11:18
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Günden güne artan ekonomik krizle milyonlarca kişi geçim sıkıntısı yaşıyor. Ekonomik kriz küçük büyük demeden birçok şirketi iflasın eşiğine getiriyor.Türkiye genelinde iflas eden firmaların sayısı da her geçen gün artıyor.Son olarak ünlü tekstil devi konkordato başvurusunda bulunurken kot pantolon, kot gömlek ve kot ceket gibi birçok ürünün imalatını yapan marka da iflas bildiriminde bulundu.

2019 yılında İstanbul'da kurulan Sunrise Design Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş konkordato talebinde bulunan şirketler kervanına katıldı.

KONKORDATO TALEBİNDE BULUNDULAR

Yüksek enflasyon, alım gücünün azalması ve maliyetlerin arması gibi çeşitli nedenden ötürü ekonomik anlamda zor günlerden geçen tekstil devi, iflastan kaçınmak için konkordato talebinde bulundu.

Sunrise Design'ın konkordato talebi, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından şu anda inceleniyor. Bu kapsamda, şirket için 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren üç ay süreyle geçici mühlet kararı alındı. Bu kararın amacı, şirketin mali durumunu düzeltmek ve alacaklıları ile anlaşma sağlamak için zaman kazandırmayı amaçlıyor.

Mahkeme, alacaklılara ilanın yayımlanmasından itibaren yedi iş günü içinde itiraz etme hakkı tanıdı. Mahkeme kararı, resmi ilan yoluyla duyuruldu.

KOT PANTOLON ŞİRKETİ RESMEN İFLAS ETTİ

Son olarak Türkiye'de kot pantolon, kot gömlek ve kot ceket gibi birçok ürünün imalatını yapan marka iflas etti. Bahsi geçen iflas sektörde büyük yankı uyandırdı.

ÜNATEKS Denim Tekstil Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi resmen iflas etti. İstanbul İcra Dairesi tarafından yapılan açıklamada, ÜNATEKS Denim Tekstil Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin iflasına karar verildiği belirtildi.

Söz konusu kararda "BAKIRKÖY/İSTANBUL adresinde kayıtlı ÜNATEKS DENİM TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin saat 10.53 itibariyle İFLASINA karar verilmiş olup tasfiye işlemleri müdürlüğümüz yukarıda yazılı 2024/19 İFLAS sayılı dosyasından yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi. Ayrıca Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 06 Haziran 2024 tarihi itibariyle kesinleşen iflas kararı ile birlikte, tasfiye işlemleri 2024/19 İFLAS sayılı dosyasından yürütüldüğü aktarıldı.

3.Sayfa, İş Dünyası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor! İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • kuzeyli baba: Valla gidişat berbat ötesi üç ayakkabı iki gömlek 5 bin tl vazgeçtim almaktan millet karnını doyuramıyor insanlar bunalımda bide kıyafetmi alacaklar öncelik ekmek su süt peynir 33 3 Yanıtla
  • Ömer Sancar: esnaf yemek yiyemiyor hergün simit yiyorlar 13 9 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: 2 senedir ne pantolon ne gömlek ne tişört alamıyorum . Eskilerle idare etmeye devam 13 5 Yanıtla
  • Sedat Keskin: nasıl Türkiye yüzyılı iyi mi böyle uçuyoruz gözlerinizde ki parıltı mi söndü 5 1 Yanıtla

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