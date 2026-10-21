Tekstil ve hazır giyim tedarikçileri İzmir'deki fuarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tekstil ve hazır giyim tedarikçileri İzmir'deki fuarda buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekstil ve hazır giyim tedarikçileri İzmir\'deki fuarda buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de düzenlenen Fashion Prime-9. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı.

İzmir'de düzenlenen Fashion Prime-9. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından Fuar İzmir'de düzenlenen fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, İzmir'in fuarlar kenti olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda sektör temsilcileriyle fuarlar düzenlemeye ve sektörel fuarlara öncülük etmeye devam ettiklerini belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Tekstil ve hazır giyim sektörümüz Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri. 2025 yılındaki ihracat değerlerine baktığınızda Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 10'unu bu sektör karşılamakta. Bu sektörümüz 26 milyar dolara yakın bir ihracat hacmine sahip. Bu sektör ihracat yaparken girdisi bakımından ithalat girdisi en düşük sektörlerden biri durumunda."

Yıldız, sektörün sorunlarını bildiklerini, gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Defileler ile tasarım atölyeleri düzenlenecek

Tekstil ve hazır giyim üreticileri ile kumaş ve aksesuar tedarikçilerini bir araya getiren fuarda, yeni sezon ürünleri sergileniyor.

Fuar kapsamında karma ve özel konsept defileler ile tasarım atölyeleri düzenlenecek. Defilelerde, katılımcı firmaların kumaş ve aksesuarlarıyla hazırlanan tasarımlar tanıtılacak.

ABD, Azerbaycan, Hollanda, İtalya, Fransa ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 13 ülkeden profesyonel ziyaretçilerin katılması beklenen fuarda, alım heyeti programıyla yeni ticari bağlantılar kurulması hedefleniyor.

Fuar, 23 Ekim'e kadar açık kalacak.

Kaynak: AA
TekstilEkonomiGiyimİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk’ın verdiği iddia edildi Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk'ın verdiği iddia edildi
Arabasını satıp Fenerbahçe’ye oynadı Hayalleri 90’da bitti Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
Dronla vurulan araçtaki adam diri diri yandı Dehşet anlarını gözyaşlarıyla kaydetti Dronla vurulan araçtaki adam diri diri yandı! Dehşet anlarını gözyaşlarıyla kaydetti
Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız
Şehir hastanesine giden genç kadın isyan etti: Böyle bir şey görmedim Şehir hastanesine giden genç kadın isyan etti: Böyle bir şey görmedim
12:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e tepki: Hayırdır, kiminle savaştasınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e tepki: Hayırdır, kiminle savaştasınız?
12:41
Eşref Fakıbaba’dan Müsavat Dervişoğlu’nu kızdıracak sözler
Eşref Fakıbaba'dan Müsavat Dervişoğlu'nu kızdıracak sözler
12:21
Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın Yorum bombardımanına tutuldu
Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın! Yorum bombardımanına tutuldu
12:00
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı! Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
11:20
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti
Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
11:15
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 13:09:50. #7.13#
SON DAKİKA: Tekstil ve hazır giyim tedarikçileri İzmir'deki fuarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei