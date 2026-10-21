Tekstil ve hazır giyim tedarikçileri İzmir\'deki fuarda buluştu

İzmir'de düzenlenen Fashion Prime-9. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından Fuar İzmir'de düzenlenen fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, İzmir'in fuarlar kenti olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda sektör temsilcileriyle fuarlar düzenlemeye ve sektörel fuarlara öncülük etmeye devam ettiklerini belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Tekstil ve hazır giyim sektörümüz Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri. 2025 yılındaki ihracat değerlerine baktığınızda Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 10'unu bu sektör karşılamakta. Bu sektörümüz 26 milyar dolara yakın bir ihracat hacmine sahip. Bu sektör ihracat yaparken girdisi bakımından ithalat girdisi en düşük sektörlerden biri durumunda."

Yıldız, sektörün sorunlarını bildiklerini, gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Defileler ile tasarım atölyeleri düzenlenecek

Tekstil ve hazır giyim üreticileri ile kumaş ve aksesuar tedarikçilerini bir araya getiren fuarda, yeni sezon ürünleri sergileniyor.

Fuar kapsamında karma ve özel konsept defileler ile tasarım atölyeleri düzenlenecek. Defilelerde, katılımcı firmaların kumaş ve aksesuarlarıyla hazırlanan tasarımlar tanıtılacak.

ABD, Azerbaycan, Hollanda, İtalya, Fransa ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 13 ülkeden profesyonel ziyaretçilerin katılması beklenen fuarda, alım heyeti programıyla yeni ticari bağlantılar kurulması hedefleniyor.

Fuar, 23 Ekim'e kadar açık kalacak.