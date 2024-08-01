Tekzip ve düzeltme - Son Dakika
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Ekonomi

Tekzip ve düzeltme

Tekzip ve düzeltme

"https://www.haberler.com/ekonomi/sasa-nin-gecen-sene-vergi- odemedigi-iddiasi-17563035-haberi//" olan, 27/07/2024 tarihli, "SASA'nın geçen sene vergi ödemediği iddiası" başlıklı haberde, SASA Polyester Sanayi Anonim Şirketi hakkında gerçek dışı meseleleri, şirketin toplum nezdindeki itibarını zedeleyecek nitelikteki söylemleri ihtiva eden bir haber kamuoyu ile paylaşılmıştır.

01.08.2024 18:30
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Yayımlanan haber ile SASA hakkında 2023 yılı için herhangi bir vergi ödemediği iddiası öne sürülmüştür. SASA, 2023 yılı için gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında devletimize 1.469.937.710 Türk Lirası, döviz karşılığı olarak ise 58.760.574,34 Amerikan Doları tutarında vergi ödemesi ve 475.879.647,67 Türk Lirası, döviz karşılığı olarak ise 20.296.622,46 Amerikan Doları tutarında Sosyal Güvenlik Kurumu ödemesi gerçekleştirmiş olup her yıl ödediği vergiler ile ülkemizin geleceğine yatırım yapmaktan gurur duymaktadır.

Türkiye'nin petrokimya sektöründeki öncü kuruluşu SASA, Cumhuriyetimizin en büyük kuruluşlarından olup ekonomimizin ihtiyaç duyduğu üretim girdilerini üretmekten onur duymaktadır. SASA son 5 yılda devam etmekte olanlarla birlikte 3,5 milyar Amerikan Doları tutarında stratejik sanayi yatırımı gerçekleştirmiş, dış ticaret açığımızın azalmasına ciddi katkıda bulunmuş, on binin üzerinde insanımıza istihdam ve ekonomimize katma değer sağlayarak ülkemizin gücüne güç katmayı hedeflemiştir.

SASA ülkemize bu denli katkıda bulunurken, ilgili haber ile SASA'nın vergi ödemediğini ifade eden söylemlerin ileri sürülmesi topluma yanlış bilgilerin sunulmasına neden olmuştur.

Sonuç olarak, Ülkemiz ekonomisi açısında kritik bir önem taşıdığına inandığımız SASA hakkında yapılan haberin hatalı bilgiler içerdiği, SASA'nın vergi ödemediği yönünde haberlerin asılsız olduğu ve bu tür yazılara itibar edilmemesi gerektiği kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Hukuk, Son Dakika

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