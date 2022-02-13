Temel gıdada KDV oranının yüzde 1'e inmesi fiyatlara nasıl yansıyacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 1'e indirilmesine dair karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. KDV indirimi ile birlikte şimdi herkes hangi ürünün ne kadar ucuzlayacağını merak etmeye başladı. KDV'nin 7 puan indirilmesinin market alışverişine yansıması bekleniyor. Peki hangi ürünün fiyatı ne kadara düşecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı.

15 FARKLI ÜRÜNDEN İKİ FARKLI SEPET HAZIRLANDI

Markalar ve marketlerin bu indirimi ürünlere yansıtmasıyla birlikte temel gıda ürünlerinde fiyatlar hissedilir oranda düşmesi bekleniyor. Sabah gazetesinin haberine göre KDV oranlarının rafta olası fiyat etkisini araştırmak için market fiyatları üzerinden bir hesaplama yapıldı. Bir evde temel ihtiyaç olan ürünler belirlendi. Pirinç, nohut, kuru fasulye, makarna, çay, süt, beyaz peynir, yoğurt, yumurta, ayçiçek yağı, zeytinyağ, tereyağı, şeker, dana kuşbaşı ve kıymadan oluşan 15 farklı üründen iki farklı sepet hazırlandı.

EN UCUZ ÜRÜNLERDE 32 TL'LİK İNDİRİM

Bir sepete marketlerin markalılara göre daha ucuza satışa sunduğu ve private label olarak adlandırdığı ürünler eklendi.

Pirinç, nohut, kuru fasulye, makarna, çay, süt, beyaz peynir, yoğurt, yumurta, ayçiçek yağı, zeytinyağ, tereyağı, şeker, dana kuşbaşı ve kıymadan oluşan bu pakette hali hazırda 464.85 TL ödeme yapılıyor.

KDV'nin yüzde 8'den 1'e inmesiyle birlikte 432.38 TL'ye düşecek. Böylece bu sepette 32 TL'lik indirim vatandaşın cebine yansıyacak.

EN PAHALI SEPET İSE 736 TL'DEN 684'E İNECEK

Marketlerde markalı ürünlerde çok fazla alternatif bulunduğu için en ucuzun yanı sıra aynı ürünlerin en pahalılarıyla da ayrı bir sepet hazırlandı.

Bu sepete de pirinç, nohut, kuru fasulye, makarna, çay, süt, beyaz peynir, yoğurt, yumurta, ayçiçek yağı, zeytinyağ, tereyağı, şeker, dana kuşbaşı ve kıymayı ekledik.

Sepet toplam yüzde 8 KDV ile 736.35 TL tuttu. Gelecek yüzde 7 indirimle birlikte aynı sepet 684.89 TL oldu. Böylece pahalı sepette de indirim 52 TL'yi buldu.