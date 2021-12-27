'Temiz petek projesi' arıcıların yüzünü güldürdü

Muğla Büyükşehir Belediyesi yaşanan orman yangınlarının ardından mağdur olan arı üreticilerine sağladığı 'Temiz Petek Projesi' ile arı üreticilerinin yüzünü güldürdü. Büyükşehir Belediyesi arıcıların peteklerini-30 derecede şoklayarak temiz çerçeve ile tekrar kovanlarına koymasını sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesinin arıcıların en büyük sorunlarından biri olan büyük balmumu güvesine karşı hayata geçirdiği Temiz Petek projesi kapsamında il genelinde 108 bin 400 petek şoklandı.

Köyceğiz'li arı üreticisi Üstün Şimşek Temiz Petek projesinin kendilerine maliyeti azaltmada büyük bir destek sağladığını ve projenin arıcılar için çok önemli olduğunu söyledi. Şimşek, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın getirdiği sistemle peteklerimizi şoklatıp -30 derecede bütün hastalıklardan arındırıyoruz. Güvelerden temizliyoruz" dedi.

Bir başka arı üreticisi Hikmet Coşkun, "Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu temiz petek projesinden çok memnunum. Arıcılarımızın maliyetleri hemen hemen yüzde 90 gibi düştü. Memnunuz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Dünya çam balı üretiminde en fazla ürünü sağlayan Muğla'da, arıcılara destek için mobil şoklama üniteleri ile hizmet verdiklerini söyledi. Başkan Gürün, " Türkiye'de üretilen çam balının yüzde 90'ı Muğla'da üretiliyor. Yüzde 68'i orman. Bizim bal sektörü ile uğraşan köylümüzü desteklememiz gerekiyor. En büyük sorunlardan birisi şoklama dediğimiz içerisinde peteğin arasında bakterilerin, virüslerin yuva yapması nedeniyle yeni üretim bölümüne onları temizlemeden girdiği takdirde balın kalitesini bozuyor ve standartların dışına çıkarıyordu. Özel şoklama ile ilgili soğuk hava depolarında maalesef bazı olumsuzluklar yaşıyorlardı. Bunu tespit ettik ve gezici şoklama üniteleri kurduk. Bunu her büyük üreticinin olduğu alanda o coğrafyanın merkezine arıcılar ile temas ederek şu gün şoklama için geleceğiz peteklerinizi getirin diyoruz. Burada bir buçuk saatte yoklama yapılıyor ve tertemiz çerçeve tekrar peteğini koyuyor" dedi. - MUĞLA