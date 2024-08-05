Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu

Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu

TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu. Temmuz rakamlarının belli olmasıyla birlikte ağustos ayı kira artış oranı da netleşti. Kontrat süresi bu ay dolan ev ve iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 65,93 oranında zam yapabilecek.

05.08.2024 10:57
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre TÜFE'deki değişim temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış kaydetti. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 61,78'e geriledi.

YÜZDE 65,93 ORANINDA ZAM YAPILABİLECEK

TÜİK'in açıkladığı veriler sonrası konut kiralarına yapılan zam oranı da netleşti. Buna göre kontrat süresi bu ay dolan ev ve iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 65,93 oranında zam yapabilecek.

YÜZDE 25 SINIRI TEMMUZDA SONA ERDİ

Hatırlanacağı üzere fahiş kira kiraların önüne geçmek için getirilen yüzde 25'lik kira zammı temmuz ayı itibarıyla sona ermişti.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 10.000 lira

Zam oranı: %65,93

Zam bedeli: 6.593lira

Zamlı kira bedeli: 16.593 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ MİKTARLARI

Eski kira: 12.000 lira - Yeni kira: 19.911 lira

Eski kira: 14.000 lira - Yeni kira: 23.230 lira

Eski kira: 16.000 lira - Yeni kira: 26.548 lira

Eski kira: 18.000 lira - Yeni kira: 29.867 lira

Eski kira: 20.000 lira - Yeni kira: 33.186 lira

Eski kira: 25.000 lira - Yeni kira: 41.482 lira

Eski kira: 30.000 lira - Yeni kira: 49.779 lira

Zam, Emlak, Finans, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Seyhan Aktaş: kiralara zam yapmak ev sahiplerin vijdanına kalmış,çalışan,lar %65 zam alıyorlarmı,ki 67 0 Yanıtla
  • Nuri Varol: elektriğe 100de 38 doğalgaza 100de 38 zam enflasyon yüzde 3 . aferim tüik. 62 2 Yanıtla
  • mithat tatar: böyle bir açıklama yapılırmı bilemedim sonrsında isteyen dilediği gibi fahiş fiyatlarla zam yapıyor çok yazık böyle giderse daha çok ev sahibi ve kiracı karşı karşıya gelecektir 42 0 Yanıtla
  • Onur coban: 3500 veriyoruz şimdi kaç oluyor 6 8 Yanıtla

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