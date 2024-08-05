Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre TÜFE'deki değişim temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış kaydetti. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 61,78'e geriledi.
TÜİK'in açıkladığı veriler sonrası konut kiralarına yapılan zam oranı da netleşti. Buna göre kontrat süresi bu ay dolan ev ve iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 65,93 oranında zam yapabilecek.
Hatırlanacağı üzere fahiş kira kiraların önüne geçmek için getirilen yüzde 25'lik kira zammı temmuz ayı itibarıyla sona ermişti.
Mevcut kira bedeli: 10.000 lira
Zam oranı: %65,93
Zam bedeli: 6.593lira
Zamlı kira bedeli: 16.593 lira
Eski kira: 12.000 lira - Yeni kira: 19.911 lira
Eski kira: 14.000 lira - Yeni kira: 23.230 lira
Eski kira: 16.000 lira - Yeni kira: 26.548 lira
Eski kira: 18.000 lira - Yeni kira: 29.867 lira
Eski kira: 20.000 lira - Yeni kira: 33.186 lira
Eski kira: 25.000 lira - Yeni kira: 41.482 lira
Eski kira: 30.000 lira - Yeni kira: 49.779 lira
Son Dakika › Ekonomi › Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu - Son Dakika
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