Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu
03.07.2025 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu
Haber Videosu

Haziran ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre; temmuz ayı için konut ve işyeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu. Buna göre temmuz ayında kontrat dönemi gelen kiracılara en fazla yüzde 43.23 oranında zam yapılabilecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre göre haziranda enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35.05 oldu. Enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre temmuz ayı için konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı da belli oldu.

KİRA TAVAN ZAM ORANI BELLİ OLDU

12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan orana göre; mülk sahipleri, temmuz ayında kontrat dönemi gelen kiracılarına en fazla yüzde 43,23 oranında zam yapabilecek.

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve temmuz ayından itibaren sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı yapıyor. Buna göre, konut ve işyeri kiralarına 12 aylık ortalama üzerinden artış yapılıyor.

GEÇTİĞİMİZ AY NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI?

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,80 artış olarak gerçekleşti. Buna göre, Haziran ayında kira artışı yüzde 45,80 oranında yapıldı.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesine göre, kira artış oranları, bir önceki kira yılında TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Bu oran, hem konut hem de iş yeri kiraları için yasal üst sınırı oluşturuyor. 1 Temmuz 2024'ten itibaren kaldırılan yüzde 25'lik artış sınırı sonrası, kira zamları tamamen TÜFE'ye endeksli hale geldi. Örneğin, mevcut kira bedeli 10.000 TL olan bir konut için, TÜFE'nin 12 aylık ortalaması yüzde 45,80 ise, artış miktarı şu şekilde hesaplanıyor:

Hesaplama: 10.000 TL x 45,80/ 100 = 4.580 TL (artış miktarı)

Yeni Kira Bedeli: 10.000 TL + 4.580 TL = 14.580 TL

İş yeri kiralarında da aynı yöntem uygulanıyor, ancak kira sözleşmesinde farklı bir oran belirtilmişse ve bu oran TÜFE'yi aşmıyorsa, sözleşmedeki oran geçerli olabiliyor. Ev sahipleri, TÜFE oranının altında bir artış yapmaya karar verebilir, ancak üstünde bir artış yasal olarak geçersiz sayılıyor.

TÜFE VE ÜFE'NİN ROLÜ NEDİR?

TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi), vatandaşların satın aldığı mal ve hizmetlerin fiyat değişimlerini yansıtırken, ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) üretim maliyetlerindeki dalgalanmaları gösteriyor. 2019 yılında yapılan yasal değişiklikle, kira artış oranlarında ÜFE yerine TÜFE esas alınmaya başladı. Ancak, bazı eski kira sözleşmelerinde "TEFE-ÜFE ortalaması" ibaresi bulunabiliyor. Bu durumda, eğer sözleşmedeki oran TÜFE'yi aşıyorsa, yasal üst sınır olarak TÜFE oranı uygulanıyor. Örneğin, bir kira sözleşmesinde "TEFE-ÜFE ortalaması" yazıyorsa ve bu oran TÜFE'den yüksekse, artış TÜFE'ye göre yapılıyor.

Ekonomi, Finans, Emlak, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Kerem Demirbay ile yollarını ayırdı İşte yeni takımı Galatasaray, Kerem Demirbay ile yollarını ayırdı! İşte yeni takımı
ABD’li Bakan’dan akılalmaz iddia: Sınır dışı edilen yamyam uçakta kendisini yedi ABD'li Bakan'dan akılalmaz iddia: Sınır dışı edilen yamyam uçakta kendisini yedi
Havai fişek fabrikasında büyük patlama: Yangın 80 dönüm alanı sardı Havai fişek fabrikasında büyük patlama: Yangın 80 dönüm alanı sardı
Camiye gidip video çeken kadının sözleri tartışma yarattı: Buralar neden böyle Camiye gidip video çeken kadının sözleri tartışma yarattı: Buralar neden böyle?
Leman dergisi soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi Leman dergisi soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Bursa’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha Bursa'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha
Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu
Görüntü Türkiye’den Çocukları için geceden sıraya girdiler Görüntü Türkiye'den! Çocukları için geceden sıraya girdiler
Jude Bellingham, Arda Güler’i çıldırttı Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı
Depreme böyle yakalandılar Korku dolu anlar Depreme böyle yakalandılar! Korku dolu anlar
Muhammed Yakut’un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra... Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...

10:03
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti
09:59
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu
07:51
Yaralı kadın yolcu, uçağın enkazını bulan ekibe el salladı
Yaralı kadın yolcu, uçağın enkazını bulan ekibe el salladı
07:09
Düşen uçağın enkazına ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti, kadın yolcu kurtarıldı
Düşen uçağın enkazına ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti, kadın yolcu kurtarıldı
16:06
Ali Koç’un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı
15:58
Gemlik depreminden dakikalar sonra fabrikanın tavanı çöktü, 3 işçi göçük altında kaldı
Gemlik depreminden dakikalar sonra fabrikanın tavanı çöktü, 3 işçi göçük altında kaldı
15:57
Kanseri yenen Kate Middleton, hastane ziyareti sırasında duygusal anlar yaşadı
Kanseri yenen Kate Middleton, hastane ziyareti sırasında duygusal anlar yaşadı
15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e Leman tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Leman tepkisi
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2028 mesajı Salon bir anda ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı
15:22
Diyarbakır Barosu’ndan Nevzat Bahtiyar için temyiz başvurusu
Diyarbakır Barosu'ndan Nevzat Bahtiyar için temyiz başvurusu
15:16
Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı
Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı
15:16
Saraçhane’de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı
Saraçhane'de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2025 10:19:30. #7.11#
SON DAKİKA: Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.