Temmuzda asgari ücrete zam olacak mı? İlk öneri CHP'den geldi: 5 bin 225 olsun - Son Dakika

Son aylarda enflasyonun artması ile birlikte birçok alanda etiket fiyatlarına zam yapıldı. Özellikle gıdadaki fahiş fiyat artışları ile vatandaşın alım gücünün azalması sonrası asgari ücrete ikinci bir zam yapılması gündeme geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNYALİ VERDİ

Kulislerde asgari ücrete ara zam konuşulmaya başlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışlarıyla dar gelirlerinin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz." ifadelerini kullanarak konuya ilişkin sinyal verdi.

"ASGARİ ÜCRET 5 BİN 225 TL OLMALI"

Ara zam beklenen asgari ücret için ise CHP'den de açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, "Son bir yıllık enflasyon, nisan ayında yüzde 70 olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk dört aylık enflasyonu ise yüzde 31,77 olarak gerçekleşti. Bu durumda 4 bin 253 TL asgari ücret, nisan ayı itibariyle enflasyondan arındırıldığında, alım gücü olarak geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 2 bin 625 TL'ye denk geliyor. Asgari ücretli, geçtiğimiz yıla kıyasla aynı oranda ekmek almak isterse asgari ücret en az 5 bin 225 TL olmalıdır." ifadelerini kullandı.