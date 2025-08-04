Temmuzda cebimizi en çok yakan doğal gaz oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin enflasyon sepetindeki fiyat değişimlerini duyurdu. Verilere göre, geçtiğimiz ay fiyatı en çok artan kalem yüzde 26,41'lik artışla doğal gaz ve abonelik ücretleri olurken, en fazla ucuzlayan ürün ise patates oldu. Temmuz ayı tüketici davranışlarında belirgin fiyat değişimlerinin yaşandığı bir dönem olarak kayıtlara geçti.

ALKOLLÜ İÇECEK GRUBUNUN FİYATI ARTTI

Öte yandan, alkollü içecek grubu da fiyat artışlarıyla öne çıktı. Bira fiyatları %13,91 artarken, rakı, viski ve votka gibi içkilerde de %11,24 oranında zam kaydedildi. Yüzde 7,28 ile sağlık sigortası ve yüzde 6,71 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları (benzin, motorin, motor yağı) yer aldı.

EN FAZLA UCUZLAYAN ÜRÜN PATATES OLDU

En fazla ucuzlayan ürün ise Temmuz ayında %15,92 oranıyla patates oldu. Bu kalemi, %9,61 ile kahvaltılık tahıl ürünleri ve %8,75 ile taze meyveler takip etti. Giyim kalemlerinde de dikkat çekici düşüşler yaşandı. Kadın giyimde %8,23, erkek giyimde ise %6,98'lik gerileme kaydedildi.