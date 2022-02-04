Üye Girişi
Terzi kömürlü ütüyle kumaşları ütülüyor - Son Dakika

Terzi kömürlü ütüyle kumaşları ütülüyor

04.02.2022 09:15
Terzi kömürlü ütüyle kumaşları ütülüyor

Bursa'da 53 yıldır terzilik yapan usta diktiği kumaşları kömürlü ütüyle ütülüyor.

Bursa'da 53 yıldır terzilik yapan usta diktiği kumaşları kömürlü ütüyle ütülüyor.

Tam bir antika meraklısı olan 53 yıllık terzi Hakkı Demir, 15 yıldır hurda pazarına giderek antika ürünleri toplayarak dükkanında sergiliyor. Bu zamana kadar dükkanında binlerce antika ürün oldu. Dükkana gelenler terzi dükkanı yerine antika dükkanıyla karşılaşıyor. Antika ürünlere meraklı olan terzi dükkanında kömürle çalıştırdığı döküm ütüsüyle dikimini yaptığı kumaşları ütüleyip elektrik ücretinden de tasarruf ediyor. Her gün iki defa ütüsünü kömürle yakarak elbiselere büyük bir özenle ütü yapıyor.

Antika ürün toplamaya devam edeceğini ifade eden Hakkı Demir, "Ben terziliğe 11 yaşında başladım. 53 yıldır terzilik yapıyorum. Antika ürünlere karşı merakım var hafta sonralı hurda pazarına gidip buradan 15 yıldır antika topluyorum. Şu anda dükkanımda binlerce antika bulunmakta bunları dükkanımda sergiliyorum. Dükkana gelenler çok şaşırıyor. Uzun süre ürünleri inceliyor. Dükkanı merak edip görmeye gelende çok insan var, ben dükkanımda kömürle çalışan ütü kullanıyorum. Bu ütü kömürle çalışıyor ve elektrik harcamıyorum bu da tasarruf yapmamı sağlıyor" dedi. - BURSA

Terzi kömürlü ütüyle kumaşları ütülüyor
Terzi kömürlü ütüyle kumaşları ütülüyor
Terzi kömürlü ütüyle kumaşları ütülüyor
Terzi kömürlü ütüyle kumaşları ütülüyor
Terzi kömürlü ütüyle kumaşları ütülüyor
Terzi kömürlü ütüyle kumaşları ütülüyor
Terzi kömürlü ütüyle kumaşları ütülüyor
Terzi kömürlü ütüyle kumaşları ütülüyor
Terzi kömürlü ütüyle kumaşları ütülüyor
Terzi kömürlü ütüyle kumaşları ütülüyor

YORUMLAR
500

Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Terzi kömürlü ütüyle kumaşları ütülüyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
09:03 Survivor'da gerilim artıyor! Çılgına dönen Nagihan: Seni yolarım
09:02 Tacizcisi onunla olmak için cinsiyet bile değiştirdi! Ceylan Ertem'den yeni duyuru: Söz verdi, bir daha yaklaşmayacak!
09:02 Mahkum dizisinde Kadir Şeker detayı: Adalet mi bu?
09:00 Almanya'da yeterli sağlık hizmeti alamayan Türk hasta: Allah bunların eline kimseyi düşürmesin
08:46 Helikopterli kazıda Baybaşin izi: Aranan kişi cinayet zanlısı mı? Zanlıyı iki polis hasımlarına mı teslim etti?
08:46 Güncel altın kuru! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:33 Babasını ekmek bıçağıyla öldürdü: Kaçmasaydı annemi de öldürecektim
08:30 ABD Dışişleri'ne göre Erdoğan'ın Kiev ziyareti bölgesel istikrarı güçlendirecek!
08:29 Yapımcı Fatih Aksoy doğruladı! Maske Kimsin Sen final yapıyor
03:05 Yine bir saldırı! Bu kez Uzunköprü! Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 09:22:57. #1.12#
SON DAKİKA: Terzi kömürlü ütüyle kumaşları ütülüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement