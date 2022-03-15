Tescillenen Alaşehir Kapamasının ustalarına plaket - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesine özgü ve Osmanlı döneminden bu yana aktarılan "Alaşehir Kapaması" coğrafi işaret alırken, mutfağın ustalarına da Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından törenle plaket verildi.

Osmanlı döneminden bu yana, dededen, toruna aktarılan Alaşehir'in çok sevilen yemeği '"Alaşehir Kapaması" coğrafi işareti aldı. Alaşehir Kapamasının bundan böyle Alaşehir'e özgü bir yemek olduğu tescillenirken, ilçe "Alaşehir Asma Yaprağı"ndan sonra ikinci ürününe de coğrafi işaret almış oldu. Coğrafi işaret alan Alaşehir Kapamasının ustalarına da Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından plaket verildi. Törende konuşan Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, asma yaprağından sonra Alaşehir Kapamasının da coğrafi işaret aldığını hatırlatarak, "Asma yaprağımızdan sonra, Alaşehir Kapamasının da coğrafi işaretini almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün burada Alaşehir Kapamasını tescil edilmesini duyurmak için toplandık. Alaşehirimize değer katmak için çaba ve gayreti içerisindeyiz. Coğrafi işaret bambaşka bir şey. Coğrafi işaret alırken çok çaba harcadık. Alaşehir bağ yaprağının coğrafi işaretini aldık. Şimdi de Alaşehir Kapamamıza coğrafi işareti aldık. Alaşehirimizi daha güzel yerlerde görmek istiyoruz, hep birlikte başaracağız" dedi.

Coğrafi işaret alınmasında emeği geçenlere teşekkür eden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Yaprak salamura ile ilgili coğrafi işareti aldık. Şimdi de geleneksel yemeğimiz olan kapamamızın coğrafi işaretini almış bulunuyoruz. Kapama geleneksel, yöresel ve lezzetli bir ürünümüz. Her Alaşehir'e gelen kişi Alaşehir'in pidesiyle, sultaniye üzümüyle, salamura yaprağı ile bundan sonra da kapamasıyla anacaktır" diye konuştu.

Değerlere sahip çıkılmasının önemine vurgu yapan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Bir şehri, bir beldeyi yaşanabilir yapan oranın insanlarıdır. O yörenin insanları yaşadığı memleketine, değerlerine sahip çıkmazsa günün sonunda elimizde bir şey kalmaz. Alaşehir kapamasının tescili gerekiyordu. Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası başkanı ve ekibi bunu başardılar. Onun için Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızı ve ekibini kutluyorum. Alaşehir'de Alaşehir pidesi, Alaşehir ekmeği ve Alaşehir cennet elması gibi tescilinin alınması gereken ürünlerimiz var. Bunlarla ilgili çalışmaları da hep birlikte yapacağız. Alaşehirlilerin değerlerini yaşatabilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Plaket törenine Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kapama ustaları katıldı.

Yemeğin, Osmanlılardan kalma yöresel bir Tatar yemeği olduğunu belirten Alaşehirli Kapama ustaları, yemeğin Alaşehir'e özgü bir yemek olduğunu belirtti. Yöresel bir yemek olan kapama yemeği yağsız dana kıyması, soğan, maydanoz, karabiber, tuz, tereyağı, kemik suyu, sıvı yağ, yoğurt, ustalık mahareti ile bir araya gelmesinden oluşuyor. Kapama içerisinde bulunan malzemeler nedeniyle vücudun direncini artırdığı için zinde tuttuğu ve bütün hastalıklara karşı koruduğuna inanılıyor. - MANİSA