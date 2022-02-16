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Tescilli Giresun tombul fındığı AB ülkelerinde de korunacak - Son Dakika

Tescilli Giresun tombul fındığı AB ülkelerinde de korunacak

16.02.2022 16:46
Tescilli Giresun tombul fındığı AB ülkelerinde de korunacak

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), coğrafi işaret tescilli Giresun tombul fındığının, AB üyesi ülkelerde de korunacağını bildirdi.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), coğrafi işaret tescilli Giresun tombul fındığının, AB üyesi ülkelerde de korunacağını bildirdi.

FİSKOBİRLİK'ten yapılan yazılı açıklamada, FİSKOBİRLİK'in başvurusuyla Giresun tombul fındığının, Türk Marka ve Patent Kurumunca 2001'de tescillendiği anımsatıldı.

Avrupa Birliği Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğüne 2018'de AB tescil başvurusu yapıldığı belirtilen açıklamada, "Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, 10 Şubat 2022 tarihi itibarıyla yayın kararı aldı. Üç ay sürecek yayın kararının ardından Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında Giresun tombul fındığı koruma altına alınacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, coğrafi işaretli ürünlerin hem ihracatta hem iç piyasada önemine dikkati çekti.

FİSKOBİRLİK olarak Giresun'a ve Giresun fındığına değer katmayı kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Ülkemizde ve dünyada coğrafi işaretli ürünlere ilgi oldukça arttı. Verimlilik, sürdürülebilirlik ve takip edilebilirlik gıda sektörünün en önemli unsurları haline geldi. Bu doğrultuda coğrafi işaretli ürünler büyük önem arz ediyor. Biz de FİSKOBİRLİK olarak bunun bilinciyle hareket ediyoruz, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Bayraktar, FİSKOBİRLİK tarafından Giresun tombul, sivri ve kara fındığını, ayrıca Giresun fındık ezmesini coğrafi işaret tesciliyle koruma altına aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Artık Giresun tombul fındığının, her türlü kötüye kullanım, taklit ve çağrıştırmaya karşı Avrupa Birliği ülkelerinde de korunması sağlanmış olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Giresun'a ve üreticilerimize hayırlı olsun."

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Avrupa Birliği, Giresun, Fındık, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tescilli Giresun tombul fındığı AB ülkelerinde de korunacak - Son Dakika Ekonomi


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