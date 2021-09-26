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TESK Başkanı Palandöken: "Gramaj standardı getirilmeli" - Son Dakika

TESK Başkanı Palandöken: "Gramaj standardı getirilmeli"

26.09.2021 09:24
TESK Başkanı Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda ürünlerinde gramajı düşürüp aynı fiyattan satanlara karşı vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Yasal bir düzenleme ile gıda ürünlerinin gramajlarının tüketicinin göreceği şekilde yazılma zorunluluğu getirilmeli.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda ürünlerinde gramajı düşürüp aynı fiyattan satanlara karşı vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Yasal bir düzenleme ile gıda ürünlerinin gramajlarının tüketicinin göreceği şekilde yazılma zorunluluğu getirilmeli. Gramaj standardı getirilmeli" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı açıklamada fahiş fiyat artırımı ve gizli zamlara değindi. Palandöken, tüketicinin cebinden çıkan para aynıyken dolaba giren ürünün eksik olduğunu belirterek, "Sosyal medyada sık sık vatandaşlar tarafından paylaşılan ve bizlere de iletilen gıda ürünlerinde gramajın düşürülerek aynı fiyattan satışa devam edildiği görüntüler var. Daha önce de bu konu ile ilgili uyarılarımızı yapmış, esnafın hiçbir suçu ve bilgisi olmadığını belirtmiş ve vatandaşlara dikkatli alışveriş yapmaları konusunda gerekli uyarılarda bulunmuştuk. Konu ile ilgili Ticaret Bakanlığı ve denetim ekipleri de çalışmaları hızlandırmış, cezaları artırmıştı. Fakat halen enflasyonu da olumsuz yönde etkileyen bu gramaj oyunları devam ediyor. Zeytin, peynir, yağ, kuruyemiş, çay ve benzeri onlarca farklı üründe bu durum yaşanıyor. Örneğin 250 gram tereyağının gramajı 225'e düşüyor, 180 gram paketli fındık aynı fiyatta kalırken 160 gram olarak satılıyor. Bunun gibi birçok kalemde vatandaşa gizli zam yansıtılıyor. Bunun için yapılması gereken ambalajlı ürünlerde gramajlara standart getirilmeli ve herkes istediği gibi gramajlarda oynamamalı" diye konuştu.

"Gramaj standardı getirilmeli"

Alışverişlerde bu tarz gizli zam oyunlarına karşı vatandaşın önce kendisinin kontrol etmesi gerektiğine değinen Palandöken, "Zabıta ekipleri denetimleri yapıyor fakat vatandaş önce kendi fiyat ve gramaj denetimini yapmalı. Piyasaları ve ceplerimizi doğrudan etkileyen bu etik dışı durumlara karşı uyanık olunmalı. Esnafımız ürünleri alıp satmak dışında hiçbir müdahalede bulunamıyor. Buna rağmen sanki esnafın dükkanında satılan ürünler bu şekilde hile yapılıyormuş gibi bir algı söz konusu. Zincir marketlerden alışverişlerde bu konuda dikkatli olunmalı. Bununla birlikte yasal bir düzenleme ile gıda ürünlerinin gramajlarının tüketicinin göreceği şekilde yazılma zorunluluğu getirilmeli. Gramaj standardı getirilmeli. Üretici değişiklik yaptıysa da bunu tüketiciye ve fiyatlara yansıtmak zorunda olmalı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Esnaf ve Sanatkarlar, Bendevi Palandöken, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Palandöken: 'Gramaj standardı getirilmeli' - Son Dakika Ekonomi


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