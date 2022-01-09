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TESK Başkanı Palandöken: "Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak, bu ürünleri sadece bakkallar satacak" - Son Dakika

TESK Başkanı Palandöken: "Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak, bu ürünleri sadece bakkallar satacak"

09.01.2022 19:13

TESK Başkanı Palandöken: "Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak, bu ürünleri sadece bakkallar satacak" TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bakkalların sorunlarıyla ilgili çalışma yürüttüklerini ve konu hakkındaki yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu...

TESK Başkanı Palandöken: "Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak, bu ürünleri sadece bakkallar satacak"

ANKARA - TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bakkalların sorunlarıyla ilgili çalışma yürüttüklerini ve konu hakkındaki yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu belirterek, "Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak. Bu ürünleri sadece bakkallar satacak" dedi.

Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası, 27. Olağan Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve mevcut Oda Başkanı Bendevi Palandöken, bakkalların yaşadıkları sorunlar ile ilgili çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Palandöken, bakkalların taleplerini karşılamak ve sorunlarını dile getirmek için çaba sarf ettiklerinin altını çizerek, "Devletin en üst kademesiyle konuşup, bu meselelerin halliyle ilgili de önemli çalışma yaptık. Biliyorsunuz, yasa Meclis'te. Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak. Bu ürünleri sadece bakkallar satacak. Açma kapama saatleri yılladır söylediğimiz şey. Ama maalesef bu pazar günleri AVM'ler ve zincir marketlerin açılmamasıyla ilgili sorunun çözülmemesinin nedeni bu işi yapan insanların tamamının ticaretten menni gibi bir şeydir. Biz sizi o pandemi sürecinde de işyerlerinizi açtırdığımız gibi o dönemde de zincirlerin diğer ürünleri satmamasını temin eden bir arkadaşım" ifadelerini kullandı.

TESK Başkanı Palandöken: Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak, bu ürünleri sadece bakkallar satacak
TESK Başkanı Palandöken: Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak, bu ürünleri sadece bakkallar satacak
TESK Başkanı Palandöken: Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak, bu ürünleri sadece bakkallar satacak

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Bendevi Palandöken, Türkiye, Ankara, Sigara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TESK Başkanı Palandöken: 'Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak, bu ürünleri sadece bakkallar satacak' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TESK Başkanı Palandöken: "Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak, bu ürünleri sadece bakkallar satacak" - Son Dakika
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