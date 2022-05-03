TESK Genel Başkanı Palandöken'den İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası mesajı Açıklaması - Son Dakika
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TESK Genel Başkanı Palandöken'den İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası mesajı Açıklaması

03.05.2022 09:19
TESK Genel Başkanı Palandöken'den İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası mesajı Açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, iş yerlerinde sağlık ve güvenliğin üretim veya kazançtan önce gelmesi gerektiğini bildirdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, iş yerlerinde sağlık ve güvenliğin üretim veya kazançtan önce gelmesi gerektiğini bildirdi.

Palandöken, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, bu konuda her kesimin bilinçli olması gerektiğini belirtti.

İş yerinde sağlık ve güvenliğin önemine işaret eden Palandöken, "İş yerinde her zaman önce sağlık, güvenlik daha sonra üretim ya da kazanç gelmelidir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda esnafımız her türlü tedbiri almalı. Çünkü iş işten geçtikten sonra karşılaşılan maddi manevi maliyetlerin yükü tüm sermayeye mal oluyor. Maddi hasarın telafisi olur ama kaybedilen canların telafisi olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Kazanın bedelinin, kazayı önlemekten çok daha maliyetli olduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinin, iş yeri hekimi veya iş güvenliği uzmanından hizmet alma yükümlülüğünün 2023 sonuna kadar ertelenmiş olması sorumlulukları ortadan kaldırmıyor. İş kazalarının yarısından fazlası maalesef bu 50'den az çalışanı olan işletmelerde meydana geliyor. Bu işletmelerin de sayısı azımsanacak kadar değil. Tüm işletmelerin yüzde 98'ini kapsıyor. Yani esnaf ve sanatkarımız, bu konuyu asla göz ardı etmemeli. Bizler de toplantılar, bilgilendirmeler, eğitimlerle destek oluyoruz fakat esnafımız kendisi de bu bilinçte olmalı. 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası'nda tüm işletmelere kazasız bir çalışma hayatı dilerken, bu konuda daha bilinçli, duyarlı ve sorumlu olmamız gerektiğinin altını çiziyorum."

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Bendevi Palandöken, Türkiye, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken'den İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası mesajı Açıklaması - Son Dakika


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