TESK'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "KDV indirimi" teşekkürü - Son Dakika
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TESK'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "KDV indirimi" teşekkürü

28.03.2022 22:09
TESK'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "KDV indirimi" teşekkürü

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Palandöken, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından açıkladığı KDV indirimi kararlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bendevi Palandöken paylaşımında, "Birkaç gün önce dile getirdiğim bez, sabun gibi çeşitli hijyen ürünlerindeki vergi indirimi talebimizin karşılık bulması sevindirici oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hijyen ürünlerindeki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Bendevi Palandöken, cumhurbaşkanı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TESK'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'KDV indirimi' teşekkürü - Son Dakika


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