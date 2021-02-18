TESK'ten perakende ticaret yasası için öneri: Zincir mağazalara ürün satış sınırlaması getirilsin

TİCARET Bakanlığı'nın hazırladığı perakende ticaretin yasasında değişiklik taslağına ilişkin taraflar görüşlerini bakanlığa bildirdi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) AVM'lerin ve zincir mağazaların çalışma saatlerinin 10.00-20.00 saatleri arasında düzenlenip, pazar günleri kapalı olması ve zincir mağazaların sattıkları ürünlere sınırlama getirilmesini talep etti.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Ticaret Bakanlığı'nın perakende ticaretin yasasında yapılması planlanan değişiklikle ilgili bakanlığa sundukları önerilere ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. TESK olarak yeni yasayla küçük esnafın korunması gerektiğini vurgulayan Palandöken, yıllardır perakende sektöründe hizmet veren, sermayesi küçük; ama yaptığı işlevle birlikte hem semtine hem caddesine ve sokağına faydalı olan insanların tekelci bir zihniyetle ortadan kaldırılmasına mani olmak için yasanın çıkarılması gerektiğini belirtti.

'MEVCUT YASAYLA ESNAF ZİNCİR MARKETLERLE REKABET EDEMİYORDU'Palandöken, yeni yasa tasarısının ticari hayatın düzenlenmesi, haksız rekabetin önlenmesi, tüketicinin daha kaliteli malı daha ucuza alması için çok önemli olduğunu belirtti. Palandöken, "Mevcut yasa, esnafın rekabet edecek halinin kalmadığı, en ücra köşelere kadar binlerce dükkanın açıldığı, dolayısıyla tek noktadan kontrol edildiği için fiyatlarda da ister istemez artış yapıldığı bir uygulamaydı. Bakanlık bu konuda ilgili tarafların görüşlerini topladı. Biz de TESK olarak, nerelerde aksıyor, ne yapılması gerektiğini ve neler talep ettiğimizi, hangi saatlerde açılıp kapanması da dahil olmak üzere bakanlığa görüşlerimizi bildirdik. Burada en önemli şey hem oralarda çalışan insanların haklarının savunulması; ama en önemlisi piyasadaki fiyat hareketliğinin nereden kaynaklandığının belirlenmesiyle ilgiliydi. Dolayısıyla bugün çok umutluyuz" dedi. 'AVM VE ZİNCİR MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPALI OLMALI'TESK Başkanı Palandöken, bakanlığa gönderdikleri öneri ve görüşleri şöyle ifade etti: "Yasada gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir mağazaların pazar günleri açılış saatine ilişkin yapılan düzenleme ile zincir mağazalarda satılacak ürünlerin sınırlandırılmasına ilişkin düzenlemeler esnaf ve sanatkarlarımızın mağduriyetini gidermek bakımından son derece yetersiz görülmektedir. AVM'lerin ve zincir mağazaların çalışma saatlerinin 10.00-20.00 arasında düzenlenmesi, pazar günleri kapalı olmasının sağlanması ve zincir mağazaların sattıkları ürünlere esnaf ve sanatkarların sattığı ürünler yönünden de sınırlama getirilmesi esnaf ve sanatkarlarımızın mağduriyetini giderebileceği değerlendirilmektedir. Dolayısıyla kanunda bu yönde düzenleme yapılması esnaf ve sanatkarlarımız açısından olumlu bir gelişme olacaktır" ifadelerini kullandı.