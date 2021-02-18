TESK'ten perakende ticaret yasası için öneri: Zincir mağazalara ürün satış sınırlaması getirilsin - Son Dakika
Üye Girişi
TESK'ten perakende ticaret yasası için öneri: Zincir mağazalara ürün satış sınırlaması getirilsin

TESK'ten perakende ticaret yasası için öneri: Zincir mağazalara ürün satış sınırlaması getirilsin

18.02.2021 13:57

TİCARET Bakanlığı'nın hazırladığı perakende ticaretin yasasında değişiklik taslağına ilişkin taraflar görüşlerini bakanlığa bildirdi.

TİCARET Bakanlığı'nın hazırladığı perakende ticaretin yasasında değişiklik taslağına ilişkin taraflar görüşlerini bakanlığa bildirdi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) AVM'lerin ve zincir mağazaların çalışma saatlerinin 10.00-20.00 saatleri arasında düzenlenip, pazar günleri kapalı olması ve zincir mağazaların sattıkları ürünlere sınırlama getirilmesini talep etti.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Ticaret Bakanlığı'nın perakende ticaretin yasasında yapılması planlanan değişiklikle ilgili bakanlığa sundukları önerilere ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. TESK olarak yeni yasayla küçük esnafın korunması gerektiğini vurgulayan Palandöken, yıllardır perakende sektöründe hizmet veren, sermayesi küçük; ama yaptığı işlevle birlikte hem semtine hem caddesine ve sokağına faydalı olan insanların tekelci bir zihniyetle ortadan kaldırılmasına mani olmak için yasanın çıkarılması gerektiğini belirtti.

'MEVCUT YASAYLA ESNAF ZİNCİR MARKETLERLE REKABET EDEMİYORDU'Palandöken, yeni yasa tasarısının ticari hayatın düzenlenmesi, haksız rekabetin önlenmesi, tüketicinin daha kaliteli malı daha ucuza alması için çok önemli olduğunu belirtti. Palandöken, "Mevcut yasa, esnafın rekabet edecek halinin kalmadığı, en ücra köşelere kadar binlerce dükkanın açıldığı, dolayısıyla tek noktadan kontrol edildiği için fiyatlarda da ister istemez artış yapıldığı bir uygulamaydı. Bakanlık bu konuda ilgili tarafların görüşlerini topladı. Biz de TESK olarak, nerelerde aksıyor, ne yapılması gerektiğini ve neler talep ettiğimizi, hangi saatlerde açılıp kapanması da dahil olmak üzere bakanlığa görüşlerimizi bildirdik. Burada en önemli şey hem oralarda çalışan insanların haklarının savunulması; ama en önemlisi piyasadaki fiyat hareketliğinin nereden kaynaklandığının belirlenmesiyle ilgiliydi. Dolayısıyla bugün çok umutluyuz" dedi.  'AVM VE ZİNCİR MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPALI OLMALI'TESK Başkanı Palandöken, bakanlığa gönderdikleri öneri ve görüşleri şöyle ifade etti: "Yasada gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir mağazaların pazar günleri açılış saatine ilişkin yapılan düzenleme ile zincir mağazalarda satılacak ürünlerin sınırlandırılmasına ilişkin düzenlemeler esnaf ve sanatkarlarımızın mağduriyetini gidermek bakımından son derece yetersiz görülmektedir. AVM'lerin ve zincir mağazaların çalışma saatlerinin 10.00-20.00 arasında  düzenlenmesi, pazar günleri kapalı olmasının sağlanması ve zincir mağazaların sattıkları ürünlere esnaf ve sanatkarların sattığı ürünler yönünden de sınırlama getirilmesi esnaf ve sanatkarlarımızın mağduriyetini giderebileceği değerlendirilmektedir. Dolayısıyla kanunda bu yönde düzenleme yapılması esnaf ve sanatkarlarımız açısından olumlu bir gelişme olacaktır" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Bendevi Palandöken, Türkiye, Esnaf, DHA, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TESK'ten perakende ticaret yasası için öneri: Zincir mağazalara ürün satış sınırlaması getirilsin - Son Dakika


Son Dakika
14:57 Galatasaray'ın transfer listesindeki Davinson Sanchez'in menajeri, gelen teklifi doğruladı: Güzel bir ihtimal
14:53 Galatasaray'ın peşinde olduğu Davinson Sanchez'in menajeri teklifi doğruladı: Güzel bir ihtimal
14:23 Sergen Yalçın ile anlaşma sağlayamayan Neftçi Bakü'den beklenmedik hamle! Takımın başına dünyaca ünlü eski futbolcu Mutu'yu getirdiler
14:23 NATO Liderler Zirvesi, çekilen aile fotoğrafıyla birlikte başladı! İşte liderlerin masaya yatıracağı 2 önemli konu
14:19 Sergen Yalçın ile anlaşamayan Neftçi Bakü'den sürpriz hamle! Dünyaca ünlü eski futbolcu Mutu takımın başına geçti
14:19 NATO Liderler Zirvesi aile fotoğrafıyla başladı! Liderler 2 kritik konuyu ele alacak
14:18 Ekrem İmamoğlu'ndan BELTUR Otel Büyükada müjdesi! Tesis İstanbulluların hizmetine girdi
14:14 Ekrem İmamoğlu müjdeyi verdi! BELTUR Otel Büyükada İstanbulluların hizmetine girdi
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde mevkidaşlarıyla diplomasi trafiğinde! Önce Macron'la sonra Sunak'la bir araya geldi
14:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi! Önce Macron'la sonra Sunak'la görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2023 15:21:02. #1.13#
SON DAKİKA: TESK'ten perakende ticaret yasası için öneri: Zincir mağazalara ürün satış sınırlaması getirilsin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement