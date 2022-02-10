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Tezgahlarda hamsi bereketi - Son Dakika

Tezgahlarda hamsi bereketi

10.02.2022 15:14
Tezgahlarda hamsi bereketi

Giresun'da soğuk havanın ardından bol miktarda avlanan hamsi, hem balıkçıların hem de vatandaşın yüzünü güldürdü.

Giresun'da soğuk havanın ardından bol miktarda avlanan hamsi, hem balıkçıların hem de vatandaşın yüzünü güldürdü.

Karadeniz'de özellikle kar ve soğuk havanın ardından bol miktarda avlanan hamsi tezgahlarda kilosu 25 TL'den satılıyor. Balıkçı esnafı Ali Akgün, havaların iyice soğumasıyla hamsinin tekrar geri geldiğini belirterek, "Bu sezon palamuttan istenilen verimi alamadık ancak hamsi bizi umutlandırdı. İstavrit ve mezgit şu an gayet iyi durumda. Sezon başında 4 ay kadar hamsi bol idi ancak daha sonra pek görülmedi. Havanın soğumasıyla hamsi tekrar geri geldi. Bol olması vatandaşlar için de, balıkçılar için de sevindirici" dedi.

Balıkçı Telat Aydeniz de balık fiyatlarının uygun olduğunu kaydederek, "Şu anda balık fiyatları gayet normal. Bazen satan için de tutan için de maliyetini bile karşılamıyor. Şu sıralar hamsi bol ancak bu bolluğun fazla uzun süreceğini zannetmiyorum. Hamside en fazla 15 gün bolluk yaşanır. İstavrit ise bu zamanlarda olması gereken bir balık, senenin 12 ayında tutulan bir balık. Bu seneki sezonun çok da iyi geçtiği söylenemez. Şu an piyasada hamsi 25 TL, istavrit 25 TL, tirsi 15 TL, mezgit 30 TL, somon ve levrek 80 TL'den satılıyor" diye konuştu. - GİRESUN

Tezgahlarda hamsi bereketi
Tezgahlarda hamsi bereketi

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Türk Lirası, Karadeniz, Giresun, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tezgahlarda hamsi bereketi - Son Dakika Ekonomi


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