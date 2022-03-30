THY ve ERKA'dan turizm sektöründe iş birliği; 'Turkish Airlines Holidays'ın lansmanı gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi

THY ve ERKA'dan turizm sektöründe iş birliği; 'Turkish Airlines Holidays'ın lansmanı gerçekleşti

30.03.2022 11:56
THY ve ERKA'dan turizm sektöründe iş birliği; 'Turkish Airlines Holidays'ın lansmanı gerçekleşti

Türk Hava Yolları ve ERKA Grubu'nun sektöre yeni bir soluk getirmek amacıyla hayata geçirdiği "Turkish Airlines Holidays"ın lansmanı gerçekleşti.

Türk Hava Yolları ve ERKA Grubu'nun sektöre yeni bir soluk getirmek amacıyla hayata geçirdiği "Turkish Airlines Holidays"ın lansmanı gerçekleşti.

Türk Hava Yolları, turizm ve seyahat sektörünün öncülerinden olan ERKA Grubu ile iş birliğine gitti. İş birliği kapsamında, "Yepyeni ve kişiselleştirilmiş bir tatil deneyimi" mottosuyla hayata geçirilen 'Turkish Airlines Holidays'ın lansmanı İstanbul Bakırköy'de gerçekleşti.

Lansmanda Türk Hava Yolları Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur ve ERKA Grubu CEO'su Serhat Kahraman, 'Turkish Airlines Holidays' ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"SEYAHAT PLANLAMA SÜRECİ KOLAYLAŞACAK"

Türk Hava Yolları Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Tatil paketi kavramıyla misafirlerimizin seyahat planlama süreci mümkün olduğunca kolaylaşacak. Zira Türk Hava Yolları'nın uçtuğu 300'den fazla destinasyonu ve dünyanın dört bir yanında anlaşmalı olduğumuz 550 binden fazla tesisi, misafirlerimizin ihtiyaç ve beklentilerine göre harmanladık. Tatil paketlerini en uygun koşullarda, optimum fiyatlarla sunmanın yollarını aradık. Bugün lansmanını yaptığımız Turkish Airlines Holidays markamız Türkiye çıkış ve iç hatta hizmet vermeye başladı.  Ülke turizminin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla markamızı kısa sürede yurtdışı pazarda da hizmet sunmak ve global çapta önemli bir tatil paketi oyuncusu haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Olmuştur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın her yerinde yolcuların yanında yer alarak, tatil paketinde de kusursuz bir müşteri deneyimini temel alan vizyon doğrultusunda, 7/24 ulaşılabilen seyahat asistanları ve etkileşim merkezimizle seyahat öncesi, esnası ve sonrasında ziyaretçilere hizmet vermeye devam edeceğiz. Turkish Airlines Holidays, tatil paketi kapsamında Miles&Smiles üyelerine uçuş Miline ek olarak tatil paketinde geçerli olan otel, transfer ve araç kiralama gibi ek hizmetlerden de Mil kazanma olanağı sunuluyor."

"ÜLKE TURİZMİ GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNMAYI HEDEFLİYORUZ"

İş birliğini değerlendiren ERKA Grubu CEO'su Serhat Kahraman ise "Herkesin dünyayı deneyimleyebilmesi için en yeni ve teknolojik çözümleri sunma vizyonumuzla Türk Hava Yolları ile önemli bir iş ortaklığı gerçekleştirdik ve bu birliktelikle 'Turkish Airlines Holidays' markası doğdu. Turkish Airlines Holidays ile Türkiye'ye yurtdışından daha fazla turist getirmenin yanısıra yurtdışı ülkeler arasında tatil paketleri sunarak ülke turizminin gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Türkiye'de lansmanını müteakip, yurt dışı pazarlara açılım ve global büyüme ile yurtdışından gelen turist çeşitliliğini artıracağımıza ve ülkemizde turizm sezonunu uzatacağımıza inanıyoruz" yorumunda bulundu.


YORUMLAR
500
Samsun'da 'Kütüphane Söyleşileri' devam ediyor Samsun'da 'Kütüphane Söyleşileri' devam ediyor İspanya'da enflasyon son 37 yılın en yüksek seviyesinde İspanya'da enflasyon son 37 yılın en yüksek seviyesinde

Türk Hava Yolları, Togo Cumhuriyeti, Turizm, Tatil, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi THY ve ERKA'dan turizm sektöründe iş birliği; 'Turkish Airlines Holidays'ın lansmanı gerçekleşti - Son Dakika


Son Dakika
11:57 Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak cinayetinde karar verildi!
11:54 İtalyan fenomen Carol Maltesi öldürüldü, parçalandı, yüzü yakıldı: Cinayeti hayranları çözdü
11:45 Gram altının fiyatı 905 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:37 2 hafta boyunca ortalıkta gözükmeyen Sergey Şoygu hakkında yeni iddia: Olası bir nükleer savaş için sığınakta saklandı
11:34 Çeçen lider Kadirov'dan akılalmaz hamle! 14 yaşındaki oğlu Adam'ı Mariupol'e Ruslar için savaşmaya gönderdi
11:33 Survivor'da iletişim ödülünü kazanan Nagihan, kızının eski fotoğrafını görünce sinirlendi! Eski eşine isyan etti
11:28 Galatasaray'da yeni yönetim Torrent'i göndermek isterse, bedeli çok ağır olacak!
11:20 30 Mart 2022 Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 14,66'dan işlem görüyor
11:20 Akşener, Cumhurbaşkanı'na seslendi: Şifa formüllerini bırak, millet karnını nasıl doyuracak onu anlat!
11:15 Köprü ve otoyollarda OGS kullanımı kaldırıldı! Yarından sonra ücretler HGS üzerinden alınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 12:08:12. #1.13#
SON DAKİKA: THY ve ERKA'dan turizm sektöründe iş birliği; 'Turkish Airlines Holidays'ın lansmanı gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement