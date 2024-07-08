Ticaret Bakanı Bolat\'tan "Afgan" çıkış: Giderlerse tarım, hayvancılık kalmaz

Ekonomi

Tarladan sofraya gelene kadar bazı ürünlerin fiyatındaki fahiş artış tepkilere neden oluyor. Piyasadaki yüksek fiyatlar ve limon hakkında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tarım ve hayvancılık sektöründe Afganların önemli bir rolü olduğunu savundu ve gitmeleri durumunda sektörün biteceğini iddia etti.

LİMONUN FİYATI 100 LİRAYA KADAR ÇIKTI

Limonda son dönemde oluşan yüksek fiyat vatandaşın cebini yaktı. Geçen hafta 30 liraya alınan limona bugün 100 lira verenler neye uğradığını şaşırdı. İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanan verilere göre, Haziran ayında İstanbul'da limon fiyatı yüzde 56,64 arttı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise fiyatın fahiş olduğunu ve ağustos ayında normale döneceğini belirtti.

BAKAN BOLAT'IN VERDİĞİ CEVAP GÜNDEM OLDU

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile limonu ve Hal Yasası'nı konuşarak Bolat'ın görüşlerini aldı. Bolat'ın, limonun nasıl zam şampiyonu olduğu sorusuna verdiği cevap şaşkınlığa neden oldu.

"25 BİN AFGAN GİTSE TARIM, HAYVANCILIK KALMAZ"

Ürünün çok olduğunu ve çiftçinin toplayacak adam bulamadığını ifade eden Bakan Bolat, ciddi bir elemansızlık problemi olduğunu öne sürerek bu açığın yabancı işçilerle de kapatılamadığını söyledi ve "Örneğin bugün 25 bin Afgan çoban gitse tarım, hayvancılık kalmaz. Limon 1 ile 3 TL arasında satılıyor diye ağaçta çürüdü. Toplananlar da Nevşehir ve Mersin'deki depolara alındı. Normalde 4 milyon ton alırlar, bu sene depolara 1 milyon ton limon gelmiş. Limonun Nişantaşı'nda markette 100 TL, Güngören'de 50 TL olmasının sebebi bu" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın kaçak yollarla gelen Afganların gitmeleri durumunda Türkiye'de hayvancılığın biteceğini savunması dikkat çekti.