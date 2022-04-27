Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Denizli'de iş insanlarıyla buluştu Açıklaması - Son Dakika

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'de imalat sanayisinin hareketli olduğunu belirterek, bunun ekonomik büyümedeki yansımalarının yakın dönemde görüleceğini söyledi.

Bakan Muş, kent ziyareti kapsamında Merkezefendi ilçesinde bir otelde düzenlenen Denizli İş İnsanları ile İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada önemli bir kent olan Denizli'nin son 20 yılda 11 kat ihracatını artırdığını söyledi.

Kentin 2021 yılı ihracatının 4 milyar 219 milyon dolar olarak gerçekleştiği bilgisini veren Muş, "Yüzde 47'lik bir artış sağlanmış. İthalatı da 2 milyar 99 milyon. Net ihracatçı bir şehir. İhracatı ithalatı karşılama oranı yüzde 201. Dolayısıyla ithalatının tam 2 katı ihracat yapabilen bir şehir. Denizli'de 14 sektör tarihinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi. Denizli 64 ülkeye ihracat yapıyor. İl genelinde 15 Ar-Ge, 12 tasarım merkezi var." diye konuştu.

Kentte bulunan serbest bölgenin biraz daha gelişmesi gerektiğine vurgu yapan Bakan Muş, şunları kaydetti:

"Denizli'nin sanayideki bu üretimini hizmet ihracatında da ciddi anlamda artık görmek istiyoruz. Bu konuda Denizli'nin mesafe kat etmesi gerekir kanaatindeyim. Eximbank burada 5 yıla aşkın süredir şubesini açtı. Eximbank genel olarak 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan şehirlerde şube açıyor. 2021 yılında 735 milyon dolar kredi desteği, 970 milyon dolar sigorta desteği Denizli'deki şirketler kullanmış Eximbank kaynaklarından. toplam 1,7 milyar dolar."

Muş, Türkiye'nin 2022 yılı ile alakalı önemli bir ihracat hedefinin bulunduğunu anımsattı.

Bu hedefe Denizli'nin de katkı sunacağını düşündüğünü ifade eden Muş, "Dolayısıyla Denizli'nin de geçtiğimiz dönemin üzerine çıkacağına düşünüyorum. Yani 2021 yılının üzerine 4'lü olmasın da 5'li rakama ulaşır diye ümit ediyorum. Artık 4'ler geride kaldı 5'e ulaşalım. Ekonomi de ihracattan kaynaklı ve işteki talepten kaynaklı aslında sanayi tarafı hareketli. Türkiye'de imalat sanayi hareketli. Dolayısıyla bunun ekonomik büyümedeki yansımalarını önümüzdeki süreç içinde göreceğiz." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili ve diğer ilgililerin katıldığı toplantının daha sonraki bölümü basına kapalı şekilde devam etti.