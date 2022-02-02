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Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "İhracatımız geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. - Son Dakika

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "İhracatımız geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

02.02.2022 12:01
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "İhracatımız geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "İhracatımız geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "İhracatımız geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam tüm zamanların en yüksek Ocak ayı ihracatıdır. Ocak ayı ithalatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, Ocak ayında yaşanan son yılların en ağır ve beklenmedik kış koşulları ile enerji fiyatlarındaki artışların bir sonucu olarak 28 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" - ANKARA

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Mehmet Muş, Enerji, dolar, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Mehmet Muş: 'İhracatımız geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "İhracatımız geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. - Son Dakika
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