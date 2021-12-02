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Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Kasım ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 4 puan artış ile yüzde 80'e ulaşmış,... - Son Dakika

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Kasım ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 4 puan artış ile yüzde 80'e ulaşmış,...

02.12.2021 12:11
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Kasım ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 4 puan artış ile yüzde 80'e ulaşmış,...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Kasım ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 4 puan artış ile yüzde 80'e ulaşmış, enerji hariç bu değer yüzde 101,2 olarak kaydedilmiştir.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Kasım ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 4 puan artış ile yüzde 80'e ulaşmış, enerji hariç bu değer yüzde 101,2 olarak kaydedilmiştir." - ANKARA

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Mehmet Muş: 'Kasım ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 4 puan artış ile yüzde 80'e ulaşmış,... - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Kasım ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 4 puan artış ile yüzde 80'e ulaşmış,... - Son Dakika
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