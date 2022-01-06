Ticaret Bakanı Muş, ABD'li mevkidaşı Raimondo ile telefonda görüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirterek, "2021 yılında 28 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizin artırılması için atılacak adımları ele aldık." ifadesini kullandı.

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Ticaret Bakanı Raimondo ile telefonla görüşmelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Muş, "ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. 2021 yılında 28 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizin artırılması için atılacak adımları ele aldık. Önümüzdeki dönemde de ticari ilişkilerimizi ilerletmek için yakın diyalog halinde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.