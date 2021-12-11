Bakan Muş: Yılın 1 milyonuncu ihracat beyannamesini onayladık

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Muratbey Gümrük Müdürlüğü'nde yılın 1 milyonuncu ihracat beyannamesini onayladıklarını belirterek, "Bu, sadece bir gümrük müdürlüğünde bugüne kadar ulaşılan en yüksek rakam" dedi.

Bakan Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah, Muratbey Gümrük Müdürlüğümüzde yılın 1 milyonuncu ihracat beyannamesini onayladık. Bu, sadece bir gümrük müdürlüğünde bugüne kadar ulaşılan en yüksek rakam. İhracatta hedefleri birer birer aşacak, başarıları sürdüreceğiz" dedi.