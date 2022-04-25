Ticaret Bakanı Muş, MTOSB'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Muş, MTOSB'de incelemelerde bulundu

25.04.2022 13:19
Ticaret Bakanı Muş, MTOSB'de incelemelerde bulundu

Mersin'deki programı çerçevesinde OSB'de temaslarda bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi FRC Robot takımı öğrencileri ile de bir araya geldi.

Mersin'deki programı çerçevesinde OSB'de temaslarda bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi FRC Robot takımı öğrencileri ile de bir araya geldi. Burada öğrencilerin çalışmalarını yerinden inceleyen Bakan Muş'a, MTOSB Başkanı Sabri Tekli tarafından bölgenin durumu hakkında bilgi verildi.

İncelemelerde bulunan Bakan'a, Teknopanel firması hakkında bilgi veren Genel Müdür Orhan Kahveci, "İnşaat malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren markamız, Mersin, Sakarya, İzmir ve İstanbul'da bulunan üretim tesislerinde ürettiği sandviç panel ve EPS ürünlerini yurtiçi ve yurtdışı pazara sunarak ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Tesislerimizde ürettiğimiz sandviç panel ve EPS ürünlerinin satış ve pazarlamasında, yurt içinde sektörün lideri konumundayız. Global pazarda ise Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarındaki 99 ülkede önemli oyuncular arasında yer alıyoruz" dedi. - MERSİN

Ticaret Bakanı Muş, MTOSB'de incelemelerde bulundu
Ticaret Bakanı Muş, MTOSB'de incelemelerde bulundu

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BAKAN MUŞ, MERSİN'DE BAKAN MUŞ, MERSİN'DE

Mehmet Muş, Mersin, OSB, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Muş, MTOSB'de incelemelerde bulundu - Son Dakika


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