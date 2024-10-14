Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL - Son Dakika
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Ekonomi

Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL

Tüketiciyi aldatan reklamlara yönelik denetim ve yaptırımlar aralıksız sürüyor. Ticaret Bakanlığı, 10 Ekim 2024 tarihi itibariyle bu yıl 1542 aldatıcı reklama erişim sınırlaması ve 204 milyon TL ceza uygulaması yaptı.

14.10.2024 09:14
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Ticaret Bakanlığı, usulsüz reklam ve tanıtımlara ilişkin son verileri duyurdu. Yapılan sıkı denetimler kapsamında tüm tanıtımlar teker teker incelenerek usulsüzlük yapan firmalara ceza uygulandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu tarafından 8 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen 350 sayılı toplantıda, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalar incelenmiştir.

1358 DOSYA HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

"Kurul'un bu ayki gündeminde tüketicilerin alışveriş tercihlerinin belirlenmesinde son derece etkili olan reklamlar ve ticari uygulamalara ilişkin karara bağlanan 202 adet dosyadan 185'i mevzuata aykırı bulunurken söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 16.865.937 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca internet ortamında gerçekleştirilen yasaya aykırı reklamlara ilişkin 71 adet dosyada erişimin engellenmesine karar verilmiştir. Böylelikle, yılın ilk on ayında Kurul tarafından toplam 1.542 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuş olup aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1.358 adet dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 204.322.410-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

TÜM TANITIMLAR MERCEK ALTINDA

"İlgili mevzuatı gereği her ne surette olursa olsun alkollü içkilerin ve üretici firmaların reklamının yapılması yasak olmasına rağmen son zamanlarda sosyal medya mecralarındaki paylaşımlarda ortalama tüketici nezdinde alkollü içki markalarıyla özdeşleşen ibare, sembol, işaret ve benzeri unsurlara reklam amaçlı olarak yer verildiği tespit edilmiş olup, Reklam Kurulu'nun bu ayki toplantısında söz konusu reklamlar hakkında idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir. Ticaret Bakanlığımız Reklam Kurulu'nun tüketicilerin muhtelif sektörlerde karşı karşıya kaldığı benzer aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik incelemeleri yoğun bir şekilde devam etmektedir."

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Hukuk, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL - Son Dakika
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