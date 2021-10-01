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Ticaret Bakanlığı eylül ayı veri bültenini yayımladı - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı eylül ayı veri bültenini yayımladı

01.10.2021 17:03
Ticaret Bakanlığı eylül ayı veri bültenini yayımladı, System.String[]

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,97 artarak 20 milyar 783 milyon dolara, ithalat da yüzde 12,18 yükselişle 23 milyar 386 milyon dolara yükseldi.

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,97 artarak 20 milyar 783 milyon dolara, ithalat da yüzde 12,18 yükselişle 23 milyar 386 milyon dolara yükseldi.

Ticaret Bakanlığının eylül ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

GTS'ye göre ihracat eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,97 artarak, 20 milyar 783 milyon doları buldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya ekonomilerinde yaşanan daralmanın olumsuz etkilerine rağmen tüm zamanların en yüksek ihracat değerine ulaşıldı.

İthalat da söz konusu dönemde yüzde 12,18 artarak 23 milyar 386 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret hacmi yüzde 19,9 artışla 44 milyar 169 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı da yüzde 46,41 azaldı ve 2 milyar 602 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 88,9, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 89,9 olarak hesaplandı.

Geçen ay en çok ihracat 10 milyar 943 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu 7 milyar 472 milyon dolarla "tüketim malları", 2 milyar 264 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Eylülde en çok ihracat yapılan fasıl ise 2 milyar 75 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları" oldu. Bunu 2 milyar 28 milyon dolarla "demir ve çelik" ve 1 milyar 819 milyon dolarla "kazanlar, makineler" izledi.

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke, 1 milyar 695 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 388 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 261 milyon dolarla İngiltere geldi.

İthalat verileri

Geçen ay en çok ithalat 18 milyar 257 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, 3 milyar 1 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" ve 2 milyar 93 milyon dolarla "tüketim malları" takip etti.

Eylülde en çok ithalat yapılan fasıl, 4 milyar 469 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar" olurken, bunu 2 milyar 717 milyon dolarla "kazanlar, makinalar", 2 milyar 196 milyon dolarla "demir ve çelik" izledi.

Bu dönemde en fazla ithalat 2 milyar 897 milyon dolarla Çin'den yapıldı. Bu ülkeyi 2 milyar 435 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 719 milyon dolarla Almanya takip etti.

Son 12 aylık ihracat 212 milyar dolar seviyesini geçti

GTS kapsamında son 12 aylık dönemde ihracat bir önceki döneme göre yüzde 27,51 artarak 212 milyar 220 milyon dolar, ithalat ise yüzde 20,62 artarak 256 milyar 604 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre yüzde 23,64 yükselişle 468 milyar 824 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 82,7 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre dış ticaret

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ihracat ise eylülde yıllık bazda yüzde 29,22 artarak 19 milyar 630 milyon dolara, ithalat yüzde 11,73 yükselişle 22 milyar 350 milyon dolara çıktı.

Dış ticaret açığı yüzde 43,47 azalarak 2 milyar 720 milyon dolar oldu, dış ticaret hacmi yüzde 19,28 artışla 41 milyar 980 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 87,8 oldu.

Gümrük idarelerince eylülde tahsil edilen vergiler, 26 milyar 454 milyon lira olarak hesaplandı.

Şirket verileri

Eylül itibarıyla aktif limitet şirket sayısı 968 bin 761, ticari işletme sayısı 660 bin 804, şube sayısı 223 bin 582, anonim şirket sayısı 160 bin 84, kooperatif sayısı 30 bin 7, kolektif şirket sayısı 10 bin 810 ve komandit şirket sayısı 1918 oldu.

Türkiye genelinde geçen ay itibarıyla aktif firma sayısı 2 milyon 55 bin 966, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 2 milyon 245 bin 181 olarak kayıtlara geçti.

İhracat, Türkiye, dolar, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı eylül ayı veri bültenini yayımladı - Son Dakika Ekonomi


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