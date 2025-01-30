Ticaret Bakanlığı'ndan 3 ürüne yasak! Markalar ifşa edildi, piyasadan toplatılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan 3 ürüne yasak! Markalar ifşa edildi, piyasadan toplatılacak

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Ticaret Bakanlığı, bir sweat, altı renkli parmak boyası ve bir kol saati için piyasadan toplatılma kararı aldı. Ürünlerin birinde bebekler için boğulma tehlikesi saptanırken, diğerinde kanserojen elemente üst sınırdan fazlasına rastlandı.

30.01.2025 13:57
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Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. İnsan sağlığını tehlikeye düşüren ürünler piyasadan toplatılırken, söz konusu ürünler de markalarına kadar açıklanıyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan 3 ürüne yasak! Markalar ifşa oldu, piyasadan toplatılacak

"FENİX" MARKA BOYA

"Fenix" marka parmak boyaların 3 yaşından küçük çocuklar için boğulma riski taşıdığı belirtildi. Bakanlık güvensizlik nedenini "Boya numunesine ait kapak orijinal halde küçük parça oluşturduğundan 3 yaşından küçük çocuklar için boğulma riski taşımaktadır" şeklinde açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'ndan 3 ürüne yasak! Markalar ifşa oldu, piyasadan toplatılacak

MARKASI AÇIKLANMAYAN KOL SAATİNE YASAK

Markası olmayan ancak "Model: 720000897749" şeklinde seri numarası verilen siyah kol saati de yasaklandı. Bakanlık, bu üründe insan sağlığını tehdit eden kadmiyum miktarını olması gerekenden yüzde 50 daha fazla tespit etti. Bu ürün de diğer ürünler gibi piyasadan toplatılacak.

Ticaret Bakanlığı'ndan 3 ürüne yasak! Markalar ifşa oldu, piyasadan toplatılacak

"MBA" MARKA KAPÜŞONLU SWEAT

"Mba" marka okul giyim grubunda yer alan kapüşonlu sweat'in de kordon boyu güvensiz bulundu. Söz konusu ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı\'ndan 3 ürüne yasak! Markalar ifşa edildi, piyasadan toplatılacak

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan 3 ürüne yasak! Markalar ifşa edildi, piyasadan toplatılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • AHMET YILMAZ:
    Kesin sahibi yandaş değildir 22 4 Yanıtla
  • y k:
    İpe sapa gelmez 3 ürün. İddia ediyorum, marketlerde satılan gıda ve abur cubur ürünlerin yarısı, avrupada satılmaz nitelikte. Varsa yaptırım gücün onlar için yap. 9 0 Yanıtla
  • Abdullah:
    peh ne başarı duygulandım.... 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı'ndan 3 ürüne yasak! Markalar ifşa edildi, piyasadan toplatılacak - Son Dakika
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