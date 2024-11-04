Ticaret Bakanlığı'ndan kasım indirimleri uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan kasım indirimleri uyarısı

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Kasım ayında artan özel indirim ve kampanyalara ilişkin Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan önemli uyarı geldi. Bakan Bolat, "Tüketicilerimizin, ihtiyaçlarını doğru belirlemesi, satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapılması, satın alınacak mal veya hizmetin fiyatına dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

04.11.2024 09:35
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Dünyada her yıl kasım ayının son cuma günü başlayan alışveriş indirimleri, Türkiye'de de büyük ilgi görüyor. Ticaret Bakanlığı, e-ticaretin yoğunlaştığı ve tüketici mağduriyetinin arttığı indirim dönemine ilişkin tüketicileri uyardı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tüketicilerimizin özellikle kasım ayı ile birlikte yoğun bir şekilde internet ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen indirim kampanyalarında mağduriyet yaşamamaları ve satıcı veya sağlayıcıların da idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için taraf olacakları mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak; tüketicilerimizin, ihtiyaçlarını doğru belirlemesi, satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapılması, satın alınacak mal veya hizmetin fiyatına dikkat etmesi, indirim tutarına veya oranlarına dikkat etmesi, internet sitesinin adres çubuğunun kontrol etmesi, sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olması, alışveriş yapılacak sitenin SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığına dikkat etmesi, ödeme yapmadan önce tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgileri ayrıntılı okuması büyük önem arz etmektedir" denildi.

REKLAMLAR YAKIN MERCEKTE

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Reklam Kurulu tarafından özellikle kasım ayında gerçekleştirilen ve 'Efsane Kasım İndirimleri', 'Şahane Cuma İndirimleri' gibi isimlerle adlandırılan kampanyaların yakından takip edildiği vurgulanarak, "Tüketicileri aldatan, yanıltan, gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturan indirimli satış reklamları ve uygulamaları hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"İNDİRİM NET OLARAK TANIMLANMALI"

Yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken, satıcılar tarafından indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması gerektiği belirtilerek, "İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin fiyatında indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması, fiyatın geçerliliği ile ilgili bir süre veya stok sınırı var ise bu süre ve stok miktarının reklamlarda açıkça belirtilmesi hususlarına uygun olarak faaliyet göstermesi gerekmektedir. Tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için yapılan açıklamalarla ilgili olarak satıcı ve sağlayıcılar tarafından gerçekleştirilen tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı indirimli satış kampanyası ve uygulamalarına ilişkin Bakanlığımız bünyesinde bulunan Reklam Kurulu'na, indirimli satış kampanyaları kapsamında yapılan alışverişlere ilişkin hak kaybına uğrayan tüketicilerimizin ise uyuşmazlıklarının çözümü için parasal sınırları da dikkate alınarak Tüketici Hakem Heyetleri ya da Tüketici Mahkemelerine başvurmaları gerekmektedir" denildi.

KASIM AYINDA SATIŞ PATLAMASI YAŞANIYOR

Öte yandan, 2023 yılında e-ticaret hacminin 1 trilyon 850 milyar TL olarak gerçekleştiği kaydedilerek, "2023 yılında işlem hacmi olarak en yoğun dönem kampanyaların etkisiyle kasım ayı olmuştur. Kasım ayında e-ticaret hacmi yıl genelindeki aylık ortalamaların yüzde 50 üstünde seyretmiştir. Bu aydaki işlem hacmi, yıllık hacmin yaklaşık yüzde 12,5'ini oluşturmuştur. Pazar yerlerinin ürün kategorilerinde yıl genelinde 403 TL olan sepet ortalaması, kasım ayında 508 TL'ye ulaşmıştır. 2023 yılında işlem hacminin en yüksek olduğu gün, 24 Kasım Öğretmenler Günü'dür. Bugünü, 11 Kasım günü izlemiştir. İşlem hacmi bazında kasım ayı kampanyalarında öne çıkan başlıca kategoriler; ayakkabılar, gömlekler, cep telefonları, montlar ve ceketler ile elektrikli süpürgeler olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanlığı\'ndan kasım indirimleri uyarısı

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan kasım indirimleri uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Aydaz:
    Memlekette kim ne alacağını sizleremi soracak, 3 0 Yanıtla
  • Mustafa Durmaz:
    Biz fiyatları denetliyoruz yanlış yapamazlar demiyorlarda akıl veriyorlar 1 0 Yanıtla
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