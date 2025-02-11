Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye İle Ticarette Yeni Genelge - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye İle Ticarette Yeni Genelge

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Ticaret Bakanlığı, Suriye ile ticaretin düzenlenmesi adına yeni bir genelge yayınladı. Yapılan açıklamada, Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye'ye ihracat ve transit işlemlerinde bulunan kısıtlamaların kaldırıldığı belirtildi. Ayrıca, Suriye'ye açılan kara sınır kapılarının kullanılarak, Türkiye'den Suriye'ye ihraç edilecek veya transit edilecek eşyanın, diğer ülkeler ile aynı şartlara tabi tutulacağı ifade edildi.

11.02.2025 17:25
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Ticaret Bakanlığı Suriye'ye yönelik ticari kısıtlamaları kaldırdığını, "Suriye ile ticaretimizi düzenleyen yeni genelge ile; Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye'ye ihracat ve Suriye'ye transit işlemlerinde mevcut kısıtlama listeleri kaldırılmıştır" ifadeleri ile açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Ticaret Bakanlığı, Suriye ile yapılacak ticarete ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Bakanlık yaptığı açıklama ile Suriye yönelik kısıtlamaları kaldırdığını duyurdu.

"MEVCUT KISITLAMA LİSTELERİ KALDIRILMIŞTIR"

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Suriye ile ticaretimizi düzenleyen yeni genelge ile ilk olarak, Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye'ye ihracat ve Suriye'ye transit işlemlerinde mevcut kısıtlama listeleri kaldırılmıştır. Suriye'ye açılan kara sınır kapılarımız kullanılarak, Türkiye'den Suriye'ye ihraç edilecek veya transit edilecek eşya, diğer ülkeler ile aynı şartlara tabi tutulacaktır" denildi.

AYRINTILAR DA PAYLAŞILDI

Açıklamada ayrıca "Metal hurda hariç, diğer eşyanın Suriye'den ülkemiz üzerinden üçüncü ülkelere transiti serbest hale getirilmiştir. Üçüncü olarak da Suriye'den ithalat işlemleri normal hale getirilmiştir. Mevcut dış ticaret rejimimiz kapsamında Suriye ile ithalat rejimi normalleştirilmiştir. Suriye'den ithal edilen eşya, gerek ithalat düzenlemeleri, gerek ürün güvenliği kontrolleri, gerekse de gümrük vergileri bakımından üçüncü ülkeler ile aynı şartlara tabi tutulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından gelen yeni Suriye yönetimi, Türkiye ile belli ürünler için özel gümrük vergileri gibi uygulamaları yeniden değerlendirmek ve 2011 yılında durdurulan serbest ticaret anlaşmasını yeniden başlatmak için müzakerelerde bulunmak üzere mutabık kalmıştı.

Ticaret Bakanlığı\'ndan Suriye İle Ticarette Yeni Genelge

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye İle Ticarette Yeni Genelge - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Fevzi Dereli:
    Besle kargayı oysun gözünü. 15 122 Yanıtla
  • kaya Ozcan:
    bir sürü şey yazmışlar ama hep aynı şeyler. bu haber iki cümlelik haber. ayrıntı yok 1 0 Yanıtla
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