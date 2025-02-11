Ticaret Bakanlığı\'ndan Suriye İle Ticarette Yeni Genelge

Ekonomi

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Ticaret Bakanlığı Suriye'ye yönelik ticari kısıtlamaları kaldırdığını, "Suriye ile ticaretimizi düzenleyen yeni genelge ile; Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye'ye ihracat ve Suriye'ye transit işlemlerinde mevcut kısıtlama listeleri kaldırılmıştır" ifadeleri ile açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Ticaret Bakanlığı, Suriye ile yapılacak ticarete ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Bakanlık yaptığı açıklama ile Suriye yönelik kısıtlamaları kaldırdığını duyurdu.

"MEVCUT KISITLAMA LİSTELERİ KALDIRILMIŞTIR"

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Suriye ile ticaretimizi düzenleyen yeni genelge ile ilk olarak, Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye'ye ihracat ve Suriye'ye transit işlemlerinde mevcut kısıtlama listeleri kaldırılmıştır. Suriye'ye açılan kara sınır kapılarımız kullanılarak, Türkiye'den Suriye'ye ihraç edilecek veya transit edilecek eşya, diğer ülkeler ile aynı şartlara tabi tutulacaktır" denildi.

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Açıklamada ayrıca "Metal hurda hariç, diğer eşyanın Suriye'den ülkemiz üzerinden üçüncü ülkelere transiti serbest hale getirilmiştir. Üçüncü olarak da Suriye'den ithalat işlemleri normal hale getirilmiştir. Mevcut dış ticaret rejimimiz kapsamında Suriye ile ithalat rejimi normalleştirilmiştir. Suriye'den ithal edilen eşya, gerek ithalat düzenlemeleri, gerek ürün güvenliği kontrolleri, gerekse de gümrük vergileri bakımından üçüncü ülkeler ile aynı şartlara tabi tutulmuştur" ifadeleri kullanıldı.