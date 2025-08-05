Ticaret Bakanlığı'ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak

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Ticaret Bakanlığı\'ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
05.08.2025 08:48
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Ticaret Bakanlığı\'ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
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Ticaret Bakanlığı "ÖTV değişikliğinden sonra alıcılardan ek ödeme tahsil eden otomotiv yetkili satıcılarına karşı gerekli tedbirler alınacaktır" açıklamasında bulundu.

Temmuz ayında otomobillere yönelik Özel Tüketim Vergisi oran ve matrahlarında değişikliğe gidildi. ÖTV değişikliğinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte 24 Temmuz 2025 tarihinden önce otomobil alanlar ve otomobilin parasını ödeyenlerin bazıları mağduriyet yaşamaya başladı.

TİCARET BAKANLIĞI DUYURU YAYIMLADI

Bayilerin alıcı adına ÖTV ve KDV'yi ödememesinden dolayı fark talep etmeye başlaması şikayetlere neden oldu. Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin olarak, otomobilin ücreti ödendiyse bayilerin alıcı adına ÖTV ve KDV'yi ödemesi gerektiğini, ödemediyse alıcının değil, bayinin ÖTV farkını ödemesi gerektiğine yönelik duyuru yayımladı. Bu şartlara uymayan bayilere dava açılabileceği ve yetkili satıcılar hakkında her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere 684 bin 214 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanabileceği belirtildi.

"EK ÖDEME TALEP VE TAHSİL İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİR"

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: "Otomotiv sektöründe piyasa işleyişini bozan ve tüketicilerimizin aleyhine gerçekleşen her türlü gelişme Ticaret Bakanlığımızın sürekli takibi altındadır. Ticaret Bakanlığımızca yapılan düzenlemelere aykırı uygulamaların önlenmesi, tüketici haklarının korunması, keyfi uygulamaların önüne geçilmesi ve otomotiv sektöründe adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısının tesisi yönünde hiçbir taviz verilmemekte; bu amaçla gerekli tüm düzenleyici adımlar gecikmeksizin ve kararlılıkla atılmakta; denetimlerimiz sayesinde gerekli hallerde idari yaptırımlar etkin ve caydırıcı şekilde uygulanmaktadır.

ÖTV oranlarında 24 Temmuz 2025 tarihinde yapılan düzenlemenin ardından Ticaret Bakanlığımıza ulaşan sözlü ve yazılı şikayetlerde, bazı yetkili satıcıların ÖTV değişikliğinden önce taşıtın vergilerini (ÖTV ve KDV'sini) ya da taşıt bedelinin tamamını tahsil etmelerine rağmen, ÖTV değişikliğinden sonra alıcılardan ek ödeme talep ve tahsil ettikleri yönünde iddialara ve şikayetlere yer verilmektedir. Bu tür uygulamalar yalnızca tüketicileri mağdur etmekle kalmamakta, piyasanın dengeli ve sağlıklı işleyişine de zarar vermektedir.

GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK

Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik gereğince; ÖTV ve KDV'si alıcıdan tahsil edilen taşıtın satış fiyatının artırılmaması, taşıt fiyatının sabitlendiğinin alıcıya bildirilmesi ve yetkili satıcılar tarafından alıcıdan ek ödeme tahsil edilmemesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, ÖTV değişikliğinden önce taşıtın ÖTV ve KDV'sini veya tüm taşıt bedelini ödemesine rağmen, 24 Temmuz 2024 tarihinden önce fatura düzenlenmediği gibi gerekçelerle kendisinden ek ödeme tahsil edilen alıcılar yargı yoluna gidebileceği gibi, Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla Ticaret Bakanlığımıza da şikâyet başvurusunda bulunabilirler. Yönetmeliğin emredici hükmüne aykırı olduğundan, ÖTV değişikliği sonrasında yetkili satıcılarca ek ödeme tahsil edilebileceğine dair sözleşme hükümleri geçersizdir. ÖTV değişikliğinden önce taşıt için yalnızca belirli bir oranda kapora ödeyen, taşıt bedelini ya da en azından vergilerini yetkili satıcıya ödemeyen alıcılara ÖTV farkı yansıtılması mevzuata aykırılık teşkil etmeyecektir.

Ticaret Bakanlığımıza yapılan başvurular üzerine yapılacak denetimlerde, bu hususta aykırılık bulunduğunun ve mevzuata aykırı olarak tahsil edilen ek ödeme tutarlarının alıcılara iade edilmediğinin tespit edilmesi halinde, yetkili satıcılar hakkında her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere 684 bin 214 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanabilecektir. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, Ticaret Bakanlığımızca, tüketicilerimizin zararına sebep olan usulsüz satışlara ve haksız ticari uygulamalara geçit verilmeyecek, düzenlemelerimize aykırı hareket eden yetkili satıcılara müsamaha gösterilmeyecek ve sorumlular hakkında gerekli tüm idari müeyyideler kararlılıkla ve eksiksiz şekilde uygulanacaktır."

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • es342646:
    Hiç bir şey olmaz, herkes istediğini yapar! Göstermelik her şey 22 0 Yanıtla
  • Salim TUFANER:
    Aksam yattım sabah kalktım düzenleme yaptım ile olmaz vergi oranları önceden duyurulmali ki mağduriyet olmasın 3 0 Yanıtla
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