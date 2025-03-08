Bakanlık yüzlerce personel alacak

Kamuya eleman alımına ilişkin ilanlar ardı ardına geliyor. Son personel ilanı Ticaret Bakanlığı'ndan geldi.

Ticaret Bakanlığı; merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 988 yeni personel alımı yapacağını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'nın X.com hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde: Ticaret Bakanlığımız 988 Yeni Personel Alımı Gerçekleştiriyor! Ticaret Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 988 yeni personel alımı yapılacaktır. Bu kapsamda, 865 sözleşmeli ve 123 kadrolu personel istihdam edilecek olup, muayene memuru, gümrük muhafaza memuru, mühendis, kaptan ve çeşitli unvanlarda alım gerçekleştirilecektir.