Ticari Kredilerin Yüzde 10'u Kadar Zorunlu Karşılık Tesis Eilecek - Son Dakika

Merkez Bankası, finansal istikrarın desteklenmesi ve liralaşmanın teşvik edilmesi kapsamında zorunlu karşılık düzenlemesine gidildiğini açıkladı. Buna göre, 1 Nisan'dan itibaren dörder haftalık dönemlerde kullandırılan ticari kredilerin yüzde 10'u kadar zorunlu karşılık tesis edilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ"de değişiklik yapılmasına ilişkin tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Merkez Bankası, yapılan değişiklikle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda finansal istikrarın desteklenmesi ve liralaşmanın teşvik edilmesi kapsamında makroihtiyati politika setini güçlendirerek zorunlu karşılık düzenlemesine gidildiği" belirtildi.

Değişikliğe göre, 1 Nisan 2022'den itibaren dörder haftalık dönemlerde kullandırılan ticari kredilerin yüzde 10'u oranında zorunlu karşılık ayrılacak.

ZORUNLU KARŞILIK BAZI KREDİ TÜRLERİNİ KAPSAMAYACAK

Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamaya göre, zorunlu karşılık düzenlemesi şu kredi türlerini kapsamayacak:

"- Esnaf kredileri

- Tarımsal krediler

- KOBİ tanımına giren işletmelere kullandırılan krediler

- İhracat ve yatırım kredileri

- Kurumsal kredi kartları

- Mali kuruluşlara kullandırılan krediler

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ekindeki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerine kullandırılan krediler."

KREDİ BÜYÜMESİ YÜZDE 20'NİN ÜZERİNDEKİ BANKALARA ZORUNLU KARŞILIK

Tebliğ değişikliğiyle ayrıca, 31 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 31 Aralık 2021 tarihine göre kredi büyüme oranı yüzde 20'nin üzerinde olan bankaların, 31 Mart 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihlerinde mevcut kredi bakiyeleri arasındaki farkın yüzde 20'si oranında zorunlu karşılığı 6 ay boyunca tesis etmesine karar verildi.

Ayrıca, yabancı para mevduat/katılım fonu zorunlu karşılık oranlarının gerçek kişi dönüşüm oranına göre farklılaştırılmasına, bu çerçevede dönüşüm oranı; yüzde 5'in altında kalan bankalara ilave 500 baz puan, yüzde 5 ile yüzde 10 arasında olan bankalara ilave 300 baz puan zorunlu karşılık uygulanmasına karar verildi. Bu uygulama, tesisi 10 Haziran 2022 tarihinde başlayacak olan 27 Mayıs 2022 tarihli hesaplama döneminden itibaren geçerli olacak.