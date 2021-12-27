Üye Girişi
Tiryakiler dikkat! Yılbaşında hem sigaraya hem alkole iki zam birden geliyor - Son Dakika

Tiryakiler dikkat! Yılbaşında hem sigaraya hem alkole iki zam birden geliyor

27.12.2021 09:45
Tiryakiler dikkat! Yılbaşında hem sigaraya hem alkole iki zam birden geliyor

Tiryakiler 2022 yılına çifte zamla girecek. Yılbaşında içki ve sigara fiyatlarına ÖTV zammının yanında bandrol zammı da gelecek. Bandrole en az yüzde 40, ÖTV'ye ise yüzde 28 zam bekleniyor.

İçki ve sigara bandrollerine yıl başında yeni bir zam daha geliyor. Yıl başında hem alkollü içecekler hem de sigaranın Özel Tüketim Vergisine (ÖTV) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında ayrıca artış yapılacağı için tiryakiye çifte zam yağacak.

2020 yılının sonlarında bandrol fiyatlarına yüzde 100 ila yüzde 400 oranlarında zam yapılmıştı. Bu zamdan 3 ay sonra 2021 yılı başında bandrole yüzde 25 zam daha yapıldı. Sözcü'de yer alan habere göre, Darphane ve Damga Matbaasının 2022 yılı başından itibaren ise bandrol fiyatlarına bu sefer yüzde 40 ile yüzde 50 oranında zam yapmak için hazırlık yürütüyor.

BANDROL ZAMMIYLA 1 LİRA CİVARINDA ARTIŞ OLACAK

Bandrolün üretim maliyeti içindeki payının 6 kat artmış olacağı belirtilirken, yeni bandrol zammının sigara fiyatlarında 1 lira civarında bir zamma yol açacağı ifade edildi. Böyle bir zammın enflasyonu da binde 5 civarında yükselteceği hesaplandı. Yüzde 40'lık yeni bir zam durumunda 20 milyon dolarlık maliyet oluşacağı belirtildi.

18 LİRALIK SİGARALARDA 1.5 LİRALIK ÖTV ZAMMI ZORUNLU OLACAK

İçki ve sigaranın maktu ÖTV tutarları her 6 ayda bir Yİ-ÜFE oranında artırılıyor. İktidar geçen temmuz ayında oluşan yüzde 22.04'lük zammı enflasyonla mücadele gerekçesiyle uygulamamıştı. Temmuz'dan bu yana 5 ayda Yİ-ÜFE yüzde 23.77 oldu. 6 aylık Yİ-ÜFE'nin yüzde 28 olması ve zammın yansıtılması durumunda birçok sigarada maktu ÖTV tutarı nispi ÖTV'yi geçecek ve örneğin 18 liralık sigaralara 1.5 liralık ÖTV zammı yapılması zorunlu hale gelecek.

YORUMLAR
500

Sigara, Alkol, ÖTV, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tiryakiler dikkat! Yılbaşında hem sigaraya hem alkole iki zam birden geliyor - Son Dakika Ekonomi


CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol kansere yakalandı CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol kansere yakalandı         
09:52
Felçli adam düşünce gücüyle tweet attı Felçli adam düşünce gücüyle tweet attı         
09:46
Güney Afrika'nın 'eşitlik savaşçısı' din adamı Desmond Tutu hayatını kaybetti Güney Afrika'nın 'eşitlik savaşçısı' din adamı Desmond Tutu hayatını kaybetti         
09:41
Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı         
09:30
Genç kadının 13'üncü kattan düşerek can verdiği şüpheli ölümü! Genç kadının 13'üncü kattan düşerek can verdiği şüpheli ölümü!         
09:28
MetroPOLL'den yılın son anketi! Sonuçlara ittifaklar arasındaki oy farkı damga vurdu MetroPOLL'den yılın son anketi! Sonuçlara ittifaklar arasındaki oy farkı damga vurdu         
09:21
Hırsızlık yapan şüpheliyi yakalayan esnaf, önce dövdü sonra polise teslim etti Hırsızlık yapan şüpheliyi yakalayan esnaf, önce dövdü sonra polise teslim etti         
09:18
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü sırra kadem bastı Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü sırra kadem bastı         
08:18
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak         
08:00
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57
Kadıköy'de Ali Koç'a tepkiler devam ediyor Kadıköy'de Ali Koç'a tepkiler devam ediyor         
20:00
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı         
19:59
Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı         
19:05
Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler         
13:24

Son Dakika Haberleri
09:45 Felçli adam düşünce gücüyle tweet attı
09:44 Trabzonspor, transfer sürecine hızlı başladı! Polonyalı sol bek için görüşmeler başladı
09:40 Güney Afrika'nın 'eşitlik savaşçısı' din adamı Desmond Tutu hayatını kaybetti
09:29 Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı
09:28 Yeni dolandırıcılık taktiği: EGM ve TSK logolu fotoğraflarla kapora alıp, kayıplara karışıyorlar
09:27 Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor
09:27 Genç kadının 13'üncü kattan düşerek can verdiği şüpheli ölümü!
09:24 Bursa'da feci ölüm! 13 yaşındaki çocuğun dezenfektan döküp ateşe verdiği arkadaşı hayatını kaybetti
09:18 Şahan Gökbakar: Pitbull saldırısı ile sokak hayvanlarının ne alakası var?
09:18 Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 09:57:29. #1.12#
SON DAKİKA: Tiryakiler dikkat! Yılbaşında hem sigaraya hem alkole iki zam birden geliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement