Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimler sonrasında Türkiye ekonomisinde ne olup biteceği merakla bekleniyor.
Ekonomi yönetimi enflasyonla mücadelede talebi azaltmaya yönelik tedbirlere yönelirken, KDV gibi dolaylı vergilerde yapılacak düzenlemelerden en çok dar gelirli kesimlerin etkilenmesi mümkün görünüyor.
Seçim sonrasıyla ilgili bir iddia da sigara tiryakilerinin keyfini kaçıracak cinsten. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre sigara fiyatlarına 1-10 Nisan tarihleri arasında 10 TL'lik bir zam yapılması bekleniyor.
Aybaş "Fısıltı 10 TL zam! Sigara zammı konuşuluyor, firmalar sigara satışında ürün kısıtlamasına başladılar" dedi.
Son Dakika › Ekonomi › Tiryakilere kötü haber! Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi - Son Dakika
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi tarafından düzenlenen 'Turuncu Konuşalım' etkinliği kapsamında Bursa'da 'Endüstriyel Tasarım ve Yaratıcı Etki' başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Panelde, Bursa'nın tasarım vizyonu ve liderliği desteklenirken, yaratıcı fikirlerin gelişeceği ortamların önemi vurgulandı. Ayrıca, endüstriyel tasarımın sektörel sorunları, destekler ve yol haritası da ele alındı.
Ardahan'ın Posof ilçesinde yıllardır özlemi çekilen doğal gaz çalışmaları sona erdi. İlk gazın açılışı yapıldı ve törene yüzlerce kişi katıldı. Posof'a bağlanan doğal gazın açılışı meşalelerle gösterildi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU) tarafından yürütülen "Mardin İçmesuyu Projesi" çalışması sürüyor. Kasımiye-1 ve Kasımiye-2 su depo çalışmalarında incelemelerde bulunan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vekili Tuncay Akkoyun, projenin fiziki gerçekleşmesinin yüzde 30'u geçtiğini belirtti. Projenin tamamlanmasıyla Mardin'in günlük insani kullanım su ihtiyacı karşılanacak.
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Balıkesir'de ocak ayında ihracat yüzde 14 azalarak 73 milyon 100 bin dolar, ithalat yüzde 9,2 azalarak 55 milyon 700 bin dolar olarak gerçekleşti. Şubat ayında ise genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 14, ithalat yüzde 26,5 oranında azaldı. Ocak-Şubat döneminde ise ihracat yüzde 8,5 artarken, ithalat yüzde 16 azaldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Yeşilhisar ilçesinde yeni yerleşim yerleri için 6 milyon 850 bin lira maliyet ile içme suyu yatırımının devam ettiğini açıkladı. Büyükkılıç, altyapı yatırımlarının şehrin geleceğini sağlıklı bir şekilde taşımak için hız kesmeden devam edeceğini belirtti.
31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler sonrasıyla ilgili ekonomik anlamda çok sayıda iddia ortaya atılırken, bunlara bir yenisi daha eklendi. Sigaraya 1-10 Nisan tarihleri arasında 10 TL'lik dev bir zam geleceği iddia edildi.
Adana'nın 9 ilçesinde yürütülen 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi' kapsamında, 64 üreticiye 2 bin 200 dekar tarım arazisi için 22 ton hibe destekli soya tohumu dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, dağıtım programında yaptığı konuşmada, Adana'daki üreticinin üreterek 85 milyonu doyurma gibi bir sorumluluğu olduğunu vurguladı ve desteklerin gelecek yıllarda da devam edeceğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?