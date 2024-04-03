31 Mart yerel seçimleri sonrası sigaraya büyük zam geldi. Zam haberini Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş duyurarak, bir sigara grubu markasına 9 TL zam geldiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Aybaş, "1-10 Nisan arası zam geleceğini duyurmuştum, 'Seçim sonrası 10 TL zam gelecek' diye. 9 TL zam geçişi oldu." ifadelerini kullandı.
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Aybaş, sigaraya yönelik zamların önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti.
Son Dakika › Ekonomi › Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 9 TL zam geldi - Son Dakika
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hunat Çarşısı'nda esnafları ziyaret ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Kavak ilçesinde düzenlenen eğitimde çiftçilere çilek yetiştiriciliğinde yeni tarım, teknik ve teknolojilerinin kullanıldığı yöntemler anlatıldı.
Çorum'da Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere tonlarca nohut ve ayçiçek tohumu dağıtıldı. Dağıtım töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü, Çorum'un nohut ve ayçiçeği üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.
Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, seçimlerin sona erdiğini ve artık geçim zamanı olduğunu belirtti.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) yönetimi ve meclis üyeleri, kuruluşunun 142. yıl dönümü kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. ATSO Başkanı Ali Bahar, yaptığı açıklamada, ATSO'nun köklü tarihine ve kurucularına şükranlarını sunduğunu belirterek, geleceğe dair hedeflerini belirleyip, bu hedeflere ulaşmak için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti.
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, 31 Mart seçimleri sonrası piyasanın sakin seyrettiğini ve döviz kurunda beklenen sıçramanın olmadığını söyledi. Kozanoğlu, bunun sebebinin Cumhurbaşkanı'nın Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı'na referansla kemer sıkma politikalarının devam edeceğini ima etmesi olduğunu belirtti. Ayrıca, küçük yatırımcıların beklenen sıçrama gerçekleşmeyince satışa geçebileceğini ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yılın ilk çeyreğinde limanlarda elleçlenen yük miktarının geçen yıla göre arttığını açıkladı. Elleçlenen konteyner miktarı ise rekor oranda artarak 3 milyon 350 bin 817 TEU'ya ulaştı. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin deniz ticaretindeki payını artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
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